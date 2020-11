Restaurante del Valle de Guadalupe recibe el “Miele One To Watch Award”

Fauna, el restaurante ubicado en Ensenada en la maravillosa zona vinícola del Valle de Guadalupe, recibió el “Miele One To Watch Award”, un reconocimiento otorgado por la organización de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

El complejo gastronómico liderado por el chef David Castro Hussongs y la chef repostera Maribel Aldaco Silva, destacó como un restaurante emergente con el potencial de ascender el el ranking de la reconocida lista en base a este nuevo título.

Foto: Cortesía Restaurante Fauna.

La cocina detrás de Fauna se caracteriza por traer a la mesa del comensal los ingredientes de la región en “divertidas“ preparaciones a cargo de los chefs, sin complicaciones en técnicas, destacando lo que se tiene al alcance.

El restaurante abrió sus puertas en el año 2017, y en poco tiempo, se ha convertido en un lugar obligado a visitar en la región vinícola del norte del país que ha destacado con una gran variedad gastronómica a lo largo del Valle de Guadalupe.

El encanto gastronómico de Fauna se envuelve con la propuesta arquitectónica del lugar y los paisajes vinícolas del Valle. El espacio, entre interior y exterior, brinda a sus visitantes la oportunidad de armonizar la experiencia con platillos del ingenio de ambos chefs.

Foto: Cortesía Restaurante Fauna.

“Siempre fue nuestro sueño abrir un restaurante como Fauna que lleva la comida a lo básico pero también nos da un espacio para dejar fluir nuestros jugos creativos. Estamos muy orgullosos y agradecidos por lo que hemos podido lograr con Fauna hasta ahora y esperamos que esto sea solo el comienzo ”, destacó el chef David Castro Hussongs en una publicación compartida por la organización.

En Fauna, ubicado dentro del lujoso hotel boutique y bodega vinícola Bruma, el visitante no encontrará un menú estacional. Los platillos tendrán de protagonista a los ingredientes locales y con disposición de la temporada.

El chef David Castro Hussongs junto a su pareja, la chef repostera Maribel Aldaco, son los responsables de los platillos de Fauna. Foto Cortesía Fauna.

El reconocimiento se hará oficial el próximo 3 de diciembre en la ceremonia virtual de entrega de premios de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020 a través de las distintas plataformas virtuales de la organización.

