Una vez más, Licorería Limantour se impone como parte de los mejores bares del mundo. El bar ubicado en la Ciudad de México logró el puesto 17 en la más reciente edición de The World’s 50 Bars, lo que lo refrenda como el Mejor Bar de México.

Los cincuenta puestos de la reconocida lista fueron anunciados en un evento digital desde Londres, donde Licorería Limantour ha sido parte de ella durante siete años en distintos puestos.

Aunque bajó siete escaldaños en comparación de la edición pasada donde logró el puesto número diez, el bar continúa ofreciendo la calidad que lo caracteriza en el mundo de la coctelería, pero sobre todo, destacando en la atención que brinda a sus visitantes de todo el mundo.

Foto: Cortesía Licorería Limantour.

Más de 500 expertos y profesionales de todo el mundo expertos en el área, se encargan año con año con ofrecer su voto para conformar la lista de los mejores bares alrededor del mundo. Este año la lista extendida de cien puestos, posicionó a Hanky Panky en el lugar 59 en esta edición, mientras que Baltra entró al conteo en el lugar 72.

“De nuestros nueve años de existencia, siete hemos pertenecido a The World´s 50 Best Bars; hemos estado en 16 bares de esta lista 2020 y nueve nos han visitado en el bar; esto nos ha permitido compartir lo que nos apasiona en distintos continentes, y a la vez, ofrecer a nuestros clientes experiencias de todo el mundo que nos inspiran constantemente”, compartió Benjamín Padrón, socio fundador.

Foto: Cortesía Limantour.

Pese al impacto que provocó la pandemia del Covid, Licorería Limantour se ha reinventado ofreciendo, además de sus distinguidos cocteles, desayunos y brunch, lo que le ha permitido seguir haciéndole frente a la situación actual.

Gracias a su compromiso y al deseo constante de ofrecer siempre lo mejor, Limantour ha sido premiado con grandes reconocimientos, como el título Best International High Volume Cocktail Bar en la más reciente edición de los Spirited Awards de Tales of the Cocktail, el nombramiento como Best International Bar Team en 2019 y la nominación en 2020 de su director de bares, José Luis León, como International Bartender of the Year.

Foto: Forbes.

Sin duda el Mejor Bar de México es orgullo y ejemplo dentro del muno de la coctelería y la hospitalidad dentro y fuera del país.

