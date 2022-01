Mr. C Beverly Hills: Matices de añoranza a Italia

Aquí, una atmósfera contemporánea evoca un recuerdo nostálgico acuñado en Italia, al observar cada detalle arquitectónico y de diseño interior. Son sutilezas que, con singular meticulosidad, funden la simplicidad del Viejo Mundo con la sofisticación de una vibrante metrópoli como lo es Los Ángeles, Estados Unidos. Estamos en Mr. C Beverly Hills.

Este hotel boutique resulta de un histórico legado, cuyos vestigios conducen la mirada hasta el año 1913, cuando, a un lado de la Plaza de San Marcos, en Venecia, Giuseppe Cipriani abrió las puertas del legendario Harry’s Bar. El concepto surgió para demostrar que el lujo simple no sólo es atemporal, también puede cautivar la vista y el paladar de los comensales sin hacer alarde de excentricidad.

Ahí, la discreción se expresa en sabores que, nota a nota, aportan una propuesta culinaria y de coctelería con reminiscencias de otra época. La misma propuesta ha sido llevada a las distintas propiedades de The Leading Hotels of the World. Entre ellas se encuentra este refugio sibarita en Beverly Hills, el cual presenta una renovada cocina italiana que mantiene, al mismo tiempo, elementos tradicionales característicos del país europeo.

FOTO: MR. C BEVERLY HILLS/LHW

En su menú resaltan las especialidades a la parrilla, las pizzas saladas y platos clásicos de su fundador; entre ellos, el carpaccio de autor y el tagliolini al horno, aptos para dar la bienvenida a invitados y angelinos por igual, en un espacio que ofrece asientos en su interior o al aire libre e, incluso, privados, para ocasiones más íntimas.

Sin embargo, es la propuesta de coctelería lo que marca una singular experiencia gastronómica, misma que, en cada mezcla, rememora el encuentro de los amantes en el Gran Canal de Venecia, pero rodeados, esta vez, por una atmósfera luminosa y acogedora.

FOTO: MR. C BEVERLY HILLS/LHW

FASCINACIÓN POR EL DETALLE

Tanto en el restaurante como en la barra de aires mediterráneos de Mr. C Beverly Hills, se puede disfrutar del Mr. C Cocktail, elaborado con mandarina fresca, jugo de limón, vodka y prosecco; o bien, del Bellini clásico, servido por primera vez en 1948 por Giuseppe Cipriani, preparado con puré de melocotón blanco y prosecco.

La extensa carta de bebidas y preparaciones únicas deambula por un intrincado camino de sabores y sensaciones, para lo cual se divide entre cocteles conocidos y propuestas de la casa, como Señor Masaryk, Cipriani Royal o el famoso The Mongomery, preparado con ginebra y vermut, un trago que lleva ese nombre en honor del famoso general inglés. Éste fue inventado por Ernest Hemingway en su novela Al otro lado del río y entre los árboles, y forma parte de la historia en Harry’s Bar.

FOTO: MR. C BEVERLY HILLS/LHW

Si se prefiere, también está la alternativa de probar otros cocteles y tragos largos, como Cosmopolitan, Apple Martini, Mojito, Bloody Mary, Negroni, Caipiroska y Old Fashioned, por mencionar sólo algunos.

La mezcla de bebidas con ron, ginebra o vodka se fusiona con ingredientes como el limón, el jugo de naranja o la lima, además de mango fresco, melocotón y azúcar, para dar vida a creaciones auténticas que exaltan sensaciones de épocas pasadas.

FOTO: MR. C BEVERLY HILLS/LHW

El Lobby Lounge Bar, auténtica alma del hotel, ofrece un espacio ideal para relajarse y disfrutar de esta propuesta de coctelería, mientras la brisa exterior de Los Ángeles agrega un toque singular al simple acto de sentarse y disfrutar de un exuberante sofá de estilo europeo.

Aquí, las noches de viernes y sábados adquieren matices de añoranza, atizados por música clásica de Estados Unidos interpretada en vivo.

