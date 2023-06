The World’s 50 Best Restaurants: Quintonil es el mejor restaurante de México

En el marco de la premiación a los mejores restaurantes del mundo que cada año celebra The World’s 50 Best Restaurants, el día de hoy se han revelado desde Valencia, España los mejores restaurantes del mundo.

La escena gastronómica mexicana sigue brillando y es que recordemos en esta misma lista, recientemente se presentaron a los ganadores de la posición 51-100 donde México destacó en la posición número 54 con el restaurante Alcalde, ubicado en Guadalajara.

Ahora, Quintonil es considerado el mejor restaurante de México por The World’s 50 Best Restaurants ocupando la posición número 9 a nivel mundial. Recordemos que Quintonil ha formado parte del afamado listado desde 2015.

Foto: EFE/ Manuel Bruque

El proyecto gastronómico de Quintonil es dirigido por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, quienes mantienen como objetivo expresar a través de sus sabores los ingredientes de México con un toque personal . Dicho espacio culinario se encuentra en Newton 55, Polanco Ciudad de México.

Durante esta premiación No. 50 al No. 1 de los mejores restaurantes del mundo, también se revelaron reconocimientos especiales que incluyen el Premio Estrella Damm Chefs’ Choice, el Premio Gin Mare Art of Hospitality, Flor Premio al Restaurante Sostenible de Caña, Premio al Mejor Chef Pastelero del Mundo, Premio al Mejor Sommelier del Mundo, el Premio Villa Massa Highest Climber y el Premio Highest New Entry.

Acerca de la selección y votación

La afamada lista The World’s 50 Best Restaurants es votada por 1.080 expertos gastronómicos internacionales, así como viajeros que forman parte de The World’s 50 Best Restaurants Academy. Dicha academia está consolidada por 27 regiones en el mundo, cada una cuenta con 40 miembros encargados de emitir su voto.

