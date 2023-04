¡Orgullo mexicano! Elena Reygadas es la Mejor Chef del Mundo 2023

Elena Reygadas es reconocida por The World’s 50 Best como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2023, no sólo por reflejar la biodiversidad de México y sus ricas culturas en los menús de su buque insignia, Rossetta en la capital del país, sino también por desarrollar iniciativas que amplían los límites de lo que puede ser un restaurante en el mundo moderno.

Para la chef mexicana Elena Reygadas, “el viaje hacia el éxito gastronómico implicó mucho examen de conciencia, duras lecciones y la búsqueda incansable del equilibrio, tanto en su cocina como en su vida personal”. Al ser nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 ha reflexionado sobre su historia de vida y revela por qué quiere compartir el protagonismo con tantas mujeres como sea posible.

Foto. The World’s 50 Best Restaurants

En 2022, la chef lanzó una beca, llamada Beca Elena Reygadas, para brindar a las mujeres jóvenes del campo mexicano los medios para seguir una carrera en la cocina. Creciendo en su papel como cocinera de influencia global, ella se encuentra entre las más dedicadas a llevar la gastronomía en una dirección positiva y convertirla en una parte crucial de la conversación sobre la cultura moderna.

Rosetta ha sido votado en ocho ediciones de la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina , y también hizo su primera aparición en la lista extendida de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo en 2022 en el puesto 60.

No obstante, Reygadas divide su tiempo entre las cocinas de sus cinco restaurantes en la Ciudad de México, que van desde Rossetta hasta varios conceptos casuales como Lardo, Café Nin y Bella Aurora, así como la panadería de Rossetta que ha alcanzado un estatus icónico propio.

Foto: Latin American’s 50 Best restaurants

