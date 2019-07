Guillermo del Toro tendrá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Un nuevo reconocimiento se suma a la carrera del director mexicano Guillermo Del Toro. El próximo 6 de agosto, según informó la organización del Paseo de la Fama, el director será acreedor a su propia estrella en la famosa avenida de Hollywood.

Reconocidos personajes del mundo del cine son los homenajeados en esta acera a lo largo de Hollywood Boulevard. Sitio del cual ahora Guillermo del Toro formará parte con este merecido reconocimiento.

La estrella del director se sumará a las más de 2 mil que conforman el paseo visitado regularmente por turistas y locales. Visitar la zona es una de las atracciones emblemáticas de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Filmmaker Guillermo del Toro to be honored with star on the Hollywood Walk of Fame on August 6th! @RealGDT @Www.Walkoffame.Com pic.twitter.com/q94fcGb2Ul

— Walk of Fame (@WalkofFameStar) July 30, 2019