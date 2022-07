5 remedios naturales para eliminar plagas de tu jardín

Sin duda tener un jardín en casa, del tamaño que sea, es gratificante, pero también requiere de una ardua labor y dedicación. Para muchos representa un espacio de tranquilidad y contacto con la naturaleza dentro de sus hogares. Evita que las molestas plagas acaban con tus plantas con estos remedios naturales.

Con productos que puedes adquirir fácilmente o que ya tienes en casa, podrás crear uno de estos remedios y evitarás que las plagas consuman las plantas de tu jardín, así como el uso de pesticidas químicos.

Ajo

El ajo es considerado un potente repelente de insectos, por lo que será de gran ayuda a la hora de cuidar las plantas de tu jardín. Se recomienda combinarlo con alcohol, para ello necesitas una cabeza de ajo, 2 litros de agua y un litro de alcohol.

Deberás moler en una licuadora la cabeza de ajo sin cáscara y con el litro de alcohol hasta obtener una pasta uniforma, deja reposar por una hora y luego agregarle el agua. Agítalo muy bien para que tengas una mezcla homogénea; después deberás colar la mezcla y el líquido restante será la base de tu insecticida.

Contempla que cada litro de esta mezcla deberá mezclarse con cuatro litros de agua y después podrás rociarlo a tus plantas para acabar con las molestas plagas en tu jardín.

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay

Aceite vegetal y jabón

Para evitar las plagas de pulgones, cochinillas, ácaros u orugas en tu jardín, te recomendamos mezclar 2 tazas de aceite vegetal y media taza de jabón líquido. Después debes mezclar hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante que lo diluyas en agua y lo apliques por la mañana para evitar que, en combinación con el sol, dañe tus plantas.

Chile

La capsaicina, sustancia que se encuentra en el chile, es benéfica para la salud y puede ser un excelente elemento para una remedio natural que te ayude con el cuidado de las plantas en tu jardín, en especial para alejar a las plagas de pulgones, moscas blancas, gusanos y arañas que suelen comerse nuestras plantas.

Para esta receta natural necesitas 10 chiles picantes, una cucharada de jabón para trastes, una cuchara de aceite vegetal y agua.

Deberás licuar todos los ingredientes y si notas que la mezcla es muy espesa deberás agregar más agua. La solución la dejas reposar por una hora y vuelves a licuar para finalmente dejar reposar por unos minutos y posteriormente colarla.

Se recomienda aplicar este remedio natural contra las plagas en las plantas del jardín con un rociador por la noche y tener cuidado de que no caiga en tus ojos o en tus mascotas.

Foto: Pete Linforth/Pixabay

Tabaco

La nicotina es tóxica, no solo para los humanos, también para los insectos, por eso resulta un buen remedio natural para acabar con ciertas plagas en tus plantas. Es un insecticida de tabaco.

Con 3 o 4 cigarros y medio litro de agua deberás preparar un macerado y posteriormente dejar reposar la mezcla en un recipiente durante dos días.

Una vez terminado el lapso de reposo pasa la mezcla por un colador fino y con un difusor aplica en las plantas del jardín.

Puedes agregar unas gotas de jabón de trastes y aplicar cada semana para evitar que los molestos insectos se coman tus plantas.

Foto: haim charbit/Unsplash

Cáscara de Huevo

Otro remedio natural para acabar con las plagas en tu jardín es la cáscara de huevo, además de que aporta nutrientes a los suelos.

Solo coloca las cáscaras del huevo en un bowl donde deberás triturarlas hasta que sean polvo, una vez que esté listo espolvorea alrededor de las bases de tus plantas. Esto creará una barrera para que insectos como las orugas no devoren tu jardín.

Foto: congerdesign/Pixabay

Cómo verás, la preparación de estos remedios naturales no es laborioso y no requieren de productos difíciles de encontrar, y los beneficios que te proporcionan para el cuidado de tu jardín son muchísimos; así que ya no sufras con las plagas.

