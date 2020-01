Imelda Staunton protagonizará la última temporada de ‘The Crown’

Reino Unido tendrá nueva reina para la quinta temporada de la aclamada producción ‘The Crown’: nadie más y nadie menos que Imelda Staunton. En un comunicado a través de redes sociales se anunció el fichaje de la actriz británica para representar a la legendaria monarca en la entrega final de la serie.

“Me encantó ver The Crown desde el principio. Como actriz, fue un placer ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y llevar a The Crown a su conclusión,” escribió Staunton en el comunicado.

La serie, que narra la historia de la monarquía británica durante el reinado de Isabel II, ha sido reconocida como una de las mejores producciones de los últimos años y un éxito rotundo para Netflix. En los Golden Globes de este año ganó el premio por Mejor Interpretación del Reparto de una serie Dramática. Además, las dos actrices que han dado vida a la reina en temporadas pasadas, Olivia Colman (2020) y Claire Foy (2017), se han llevado el galardón por Mejor Actriz de Serie de TV.

Originalmente The Crown fue planeada para seis temporadas, sin embargo el creador de la serie Peter Morgan emitió un comunicado confirmando que la temporada con Staunton sería la última: “Ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la quinta temporada, me ha quedado claro que este es el momento y el lugar perfecto para detenerse”.

Te puede interesar: El Audi 80 Cabriolet de ‘Lady Di’ sale a subasta

Se espera que la última entrega llegue para el 2021, mientras que la cuarta temporada se estrenará en los últimos meses del año y contará con las actrices Gillian Anderson como Margaret Thatcher y Emma Corrin como Diana Spencer.

La llegada de Imelda Staunton al reparto seguramente dará mucho de que hablar. Estuvo nominada al Oscar por Mejor Actriz en la película ‘El secreto de Vera Drake’ en 2004. Su último proyecto fue en el papel de Lady Maud Bagshaw en la película ‘Downton Abbey’, aunque muchos la recordarán en su icónico papel como Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí