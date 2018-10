Johnnie Walker, el estratega de las ediciones especiales de whisky

Johnnie Walker sigue dando pasos firmes en la mente de los consumidores con una estrategia de marketing en la que las ediciones especiales desempeñan un papel estelar, ello con miras a aprovechar al máximo el boom del streaming y así “seguir caminando” por la senda del éxito.

En el informe Activating Brave 2018, resultado del análisis de la consultora global Interbrand en torno al papel que desempeña la fuerza de la marca en la transformación de las empresas más importantes del mundo, Johnnie Walker, perteneciente al portafolio de Diageo, ha sido reconocida por su fortaleza en tres áreas clave: compromiso, consistencia y autenticidad. Y los números en México confirman esta distinción.

Proud to see @johnniewalker_ named one of the Best Global Brands of 2018 by @Interbrand #BGB2018 https://t.co/qV9MAuilJ6 pic.twitter.com/OIsRu4sP0L

— Diageo News (@Diageo_News) October 4, 2018