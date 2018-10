Desde que la séptima temporada de Game Of Thrones (GOT) finalizó, los fans de la serie más vista de los últimos años cuentan los días para el estreno en 2019 de la octava y última temporada de esta serie. Y para hacer más amena la espera, Johnnie Walker se unió con GOT para elaborar un producto único.

De la alianza de estas dos marcas surgió la edición especial White Walker by Johnnie Walker, el cual está inspirado en los White Walkers o Caminantes Blancos. Estos personajes en la serie están comandado por el Rey de la Noche y avanzan hacia Poniente llevando consigo el invierno tras derrumbar el muro.

Para esta edición se creó un nuevo blend que será exclusivo de esta alianza, y es obra del Blender y experto en whisky George Harper. Como explica Matthieu Guerpillon, Scotch Ambassador de Diageo México,“en el corazón de este innovador blend se encuentran single malts de Cardhu y Clynelish, una de las destilerías más septentrionales de Escocia. El líquido, creado especialmente para la edición White Walker, presenta notas de azúcar caramelizada, vainilla y frescas bayas rojas con un toque de frutas del huerto”.

Otra de la innovaciones que la marca llevó a cabo para esta edición tiene que ver con la botella, cuyo colores blanco y azul hacen referencia a los White Walkers y al invierno. Además, presenta una tecnología termosensible que hará que se revele un diseño en la botella si ésta se encuentra a muy bajas temperaturas; es decir, debe permanecer en el congelador y su blend tiene que ser servido directamente desde ahí.

Por su parte, Vivianne Bernui, Líder de Innovación para Diageo México, resaltó la importancia que hay en Johnnie Walker por mantenerse siempre a la vanguardia en lo que a innovación se refiere, añadiendo que es una de las causas por las que decidieron unirse a GOT. “No sólo utilizamos avanzada tecnología en la botella, sino que decidimos crear un blend completamente nuevo para acompañar a este importante lanzamiento”.

Además, con este blend podrás crear los mejores cocteles para acompañar la nueva temporada, o si estás haciendo el repaso de las anteriores, también puede ser una gran opción.

WHITE WALKER NEAT

Sirve 50 ml de White Walker by Johnie Walker directo del congelador en un vaso de cristal congelado.

WHITE WALKER HIGHBALL

Llena con hielos un vaso highball congelado

Agrega 50 ml de White Walker by Johnnie Walker

Agrega 150 ml de Ginger Ale o agua mineral (según preferencia)

Adorna con menta fresca y un twist de limón

WHITE WALKER OLD FASHIONED

Llena con hielos un vaso old fashioned congelado

Agrega 50 ml de White Walker by Johnnie Walker

Agrega 10 ml de jarabe natural

Agrega 1 dash de Angostura bitter

Agrega 1 dash de bitter de naranja

Adorna con una ramita de romero congelado

La edición especial White Walker by Johnnie Walker está disponible en México y a nivel mundial desde el 1 de octubre de este año.

