Limantour, el mejor bar de México, quedó seleccionado entre los cuatro finalistas de la categoría del Best International High Volume Cocktail Bar de los reconocidos Spirited Awards 2020, premiación organizada por la fundación Tales of the Cocktail.

El bar destacó entre otros bares de alrededor del mundo, quedando entre los finalistas de la categoría mencionada anteriormente. Profesionales y expertos de la industria se encargan, como año con año, de destacar y premiar a los mejores establecimientos.

Los Spirited Awards celebran el talento y la innovación detrás de las barras en todo el mundo por parte de la organización sin fines de lucro Tales of the Cocktail Foundation.

En esta ocasión, Limantour se disputa una de las categorías donde resalta su capacidad de servir muchos tragos de una amplia variedad de estilos de cócteles de su menú. La dedicación de su equipo de trabajo bajo presión, la calidez en el servicio con grupos grandes y el excelente nivel de sus preparaciones con una capacidad mínima de 75 personas resaltó ante sus oponentes.

Aunado a esto, además de cumplir con este objetivo, el bar se ha caracterizado por la hospitalidad con la que recibe a sus clientes, prestando especial atención a todos ellos al crear un vínculo especial junto con los bartenders.

Este reconocimiento se suma a otros importantes premios que yacen desde su apertura en el año 2011, gracias a su potente oferta coctelera, única en la capital mexicana. En el 2019 destacó como el Best International Bar Team, mientras que en el 2020 su director de bares, José Luis León, recibió la nominación como International Bartender of the Year. No hay que dejar pasar que Limantour es ahora el lugar número 10 a nivel mundial de la más reciente edición de los 50 Best Bars.

Los resultados de los Spirited Awards de este año se darán a conocer el próximo 21 de septiembre, en una ceremonia que se realizará de manera digital. Por el momento, Limantour ha logrado reinventarse en medio de la pandemia, adaptando un espacio para poder disfrutar de un brunch en sus instalaciones, en donde sus visitantes podrán acompañar los platillos con alguno de sus reconocidos cócteles.

