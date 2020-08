Restaurante de Cancún entre los mejores del mundo: TripAdvisor

View this post on Instagram

Estamos muy orgullosos de anunciar que #Benazuza ganó el premio Tripadvisor Travelers’ Choice 2020 🧡 #1 en México y #25 del mundo 🏆 Con base en los comentarios del 2019 ✨ ¡Muchas gracias a todos por su preferencia! – We are very proud to announce that Benazuza won the Tripadvisor Travelers' Choice 2020 award 🧡 #1 in Mexico and #25 in the world 🏆 Based on the comments of 2019 ✨ Thank you very much for your preference! #OasisLovesU