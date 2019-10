Londres, la ciudad con los mejores bares de hotel del mundo

Después de un largo vuelo, una reunión intensa o un recorrido turístico extenuante, no hay nada más acogedor que el bar de un hotel, abierto y listo para completar el día con un sugestivo cóctel. Pero si tu deseo es tener memorias únicas en esta materia, Londres es tu destino.

Conocida por su incansable vida nocturna, la capital inglesa reafirma su espíritu hospitalario e innovador al obtener el mayor número de distinciones en la lista 2019 World’s Best Hotel Bars de Forbes Travel Guide.

La lista verificada reconoce a 44 bares en 13 países que alcanzaron un puntaje impecable en los criterios que establece el sistema de verificación, como la creatividad en la composición y presentación de las bebidas. A continuación te presentamos los seis bares en hoteles de Londres que debes, al menos una vez en tu vida, visitar.

1. GŎNG Shangri-La Hotel

Elevado en el nivel 52, es el lugar perfecto para cócteles al atardecer y bebidas nocturnas, con el espectacular telón de fondo del horizonte de Londres. Cuenta con dos áreas: la de cócteles y el bar de Champagne.

2. Connaught Bar at The Connaught

Bajo la atenta mirada de Ago Perrone, el director de mixología del hotel, el legendario bar celebra 11 años con vanguardistas propuestas que rinden homenaje a sus interiores cubistas diseñados por David Collins, a sus martinis insignia personalizados y, por supuesto, a cada invitado.

3. The Bar at The Dorchester

La elegancia del viejo mundo, el lujo superlativo y el espíritu moderno de la ciudad que caracteriza a The Dorchester resuena en su bar clásico que atrae a celebridades de todo el mundo. Su lista de cócteles es tan vibrante como el ánimo de quienes lo visitan en busca de pasarla muy bien.

También te puede interesar: Hanky Panky es uno de los 100 mejores bares del mundo

4. Artesian at The Langham

Con un amplio repertorio de reconocimientos en su haber, se complace en presentar un nuevo menú de cócteles minimalista. El menú, creado en el laboratorio de Artesian por un entusiasta equipo de mixólogos, está cimentado en el mantra “menos es más” con énfasis en el sabor.

5. American Bar at Savoy

El hotel Savoy rompió con los esquemas del sector al lanzar su carta junto con un álbum grabado en directo por Jon Nickoll, el pianista del American Bar. Cada cóctel hace una divertida alusión a algún verso inolvidable de la canción en la que se inspira a través de ingredientes, estilos y licores incluidos.

6. The Executive Lounge at Hotel 41

Elegante pero relajado e informal, delicioso y satisfactorio, así es definido este club privado. El menú incluye una gran cantidad de platos que te hacen sentir como en casa, y si te apetece algo más aventurero como aprender a dominar tu cóctel favorito, un experto te asesorará al respecto.

¿Cuáles conoces?, ¿En cuál te gustaría pasar horas disfrutando de alta mixología?

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí