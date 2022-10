‘Los falsificadores naturales’: La obra gráfica y escrita que invita a un juego de fantasía

Los falsificadores naturales es un texto de adivinanzas escrito por Jalil Rashid, ilustrado por René Zubieta y editado por Gabriela Luque, con el objetivo de fomentar el juego y la investigación.

“Todo comenzó como un juego. Cuando era pequeño me gustaba jugar al mapa del tesoro con Amaranta. Escondíamos algún dulce o baratija por la casa y hacíamos un mapa con acertijos para llegar hasta allí. No solían ser cosas muy elaboradas: un lugar frío como el Polo Norte era el refrigerador y una bestia terrible era Tyger, nuestro pitbull. En verdad me gustaba eso.” Cuenta el escritor.

Luego de que el terapeuta le aconsejo escribir las adivinanzas que faltaban, comenzó hacer acertijos para los amigos a los que le ponía reglas y premios.

Adivinanza del reloj de sangre. Collage: © René Zubieta.

La obra gráfica: Los falsificadores naturales

“Vivimos en una época donde tenemos acceso a la mayor cantidad de información al alcance de un click, así que pongámoslo un poco más difícil, que no se puedan googlear un par de palabras y terminar la tarea. Una narrativa tradicional suele conducir a la lectora por un solo camino, a diferencia de ello, estos textos pretenden adentrarnos en un mundo de fantasía en donde la imaginación puede desarrollarse por múltiples veredas. Así, quien logra por fin resolver el rompecabezas, podrá sentir nuevamente la satisfacción de encontrar, con suerte, alguna baratija brillante al final del mapa del tesoro.” Reflexiona Jalil.

Asimismo, es una exposición de 14 ilustraciones (collages) que acompañan las adivinanzas del escrito que lleva el mismo nombre.

Adivinanza del hado de Ulthar. Collage: © René Zubieta.

La obra gráfica invita al espectador adentrarse al imaginario y el juego simbólico figurativo con referencias en la literatura, el cine, la música, la cultura popular y las mitologías cuyo punto de partida son los animales.

El objetivo del artista es difundir, reforzar visualmente y fomentar por medio de la imagen el juego lúdico que es propuesto en la lectura de la obra escrita.

Adivinaza de 52Hz. Collage: © René Zubieta.

La presentación del libro se llevará a cabo el 15 de octubre, a las 15:00 horas y la inauguración de la exposición será a las 15:45 horas, estará abierta al público hasta diciembre del 2022.

