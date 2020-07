View this post on Instagram

Air Jordan IV x OFF-White en AMY El Air Jordan IV x OFF-White además de haber aparecido en la pasarela de Womens wear de Otoño / Invierno 20-21 de la marca, previamente formó parte de las piezas exhibidas en la exposición "Figures of Speech" de Abloh en MCA Chicago. El modelo ha recibido un aspecto deconstruido y presenta un esquema de color tonal "Sail", mientras que algunos detalles familiares también salen a relucir, como la marca "AIR" impresa en la entresuela y el famoso cincho colgante. El Air Jordan IV x OFF-White estará disponible en México en cantidades muy limitadas en exclusiva a través de AMY, para este lanzamiento estamos cambiando nuestra mecánica usual de registro. Ingresa a amoamy.com para conocer la dinámica de compra y detalles #amoamymx #AirJordan #OFFWhite