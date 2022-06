Cher y Versace, una colaboración a favor del Orgullo LGBT

De cara al mes del Orgullo LGBT, Cher y Versace lanzan una colaboración para conmemorar el Pride, la cual se componen de una edición limitada que donará los fondos recaudados a Gender Spectrum, una organización que brinda apoyo a niños y jóvenes miembros de la comunidad LGBT+.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Chersace es el nombre de la colección cápsula que surgió de esta alianza, misma que pretende trascender y derribar los estereotipos. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram de la casa de moda, por medio de una foto, en donde se muestra dicha colección.

Como parte de la presentación, se lanzó un video en donde aparece Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, anunciando el trabajo realizado por la ícono de la música pop y la diseñadora de moda italiana, para apoyar a la comunidad LGBT+.

La colección Pride

La edición especial se compone de tres piezas, entre ellas se encuentran: una camiseta de manga corta, una gorra y un par de calcetines que combinan los iconos de ambas figuras, para reinventar el sello de las mismas. Las prendas de color negro resaltan los colores del arcoíris.

¡Descubre más!

Fendi x Versace crean un momento único en la moda

Balenciaga por Adidas: La colección que apuesta por el Luxury Streetwear

Los calcetines son los accesorios más accesibles y van desde los 125 dólares. Aunque también se pueden encontrar artículos deluxe, como lo son las camisetas que incluyen cristales multicolor para conmemorar el Mes del Orgullo. Los tres elementos tienen el icono de Versace, la medusa y los colores del Pride pero solo la gorra incluye la firma de Cher.

Las prendas son unisex y se encuentran disponibles en tallas que van desde la XS hasta la XL. Los artículos de colección cápsula ya están a la venta, se pueden adquirir a través de la página oficial de la casa de moda de lujo. Sin embargo, la camiseta especial con diamantes, firmada a mano por Cher y Donatella, solo puede conseguirse en Estados Unidos.

Cher y Versace, un compromiso con la comunidad LGBT+

Donatella Versace publicó una foto en su Instagram utilizando una de las camisetas de su reciente colección, en donde posteó lo siguiente: “Pasando el rato en casa rockeando mi nueva camiseta Chersace celebrando el Orgullo LGBTQ.” View this post on Instagram A post shared by Donatella Versace (@donatella_versace)

Por su parte, Cher también publicó una foto, viste con una de las camisetas de la creación Chery y en donde se puede leer: “Tal vez soy yo, pero creo que esta camiseta de Versace le está dando a Cher”. View this post on Instagram A post shared by Cher (@cher)

Por medio de esta colaboración las figuras reconocidas reafirman su compromiso por defender a la comunidad LGBT+. Por su parte, la firma de moda italiana lanzó hace tiempo una colaboración con Lady Gaga y con su fundación Born This Way en 2021 para apoyar al Pride.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter