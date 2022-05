La casa de moda de lujo, fundada por el diseñador Cristóbal Balenciaga, dio a conocer los atuendos que forman parte de su colección Primavera 2023, la cual incluye Luxury Streetwear, como resultado de una colaboración con Adidas, en donde se refleja el sello de ambas marcas.

Esta alianza dio paso a una gran variedad de accesorios, tanto para hombres como para mujeres. En ella se incluyen tops, pantalones y chamarras oversized, así como calzados de grandes dimensiones. La presentación de la línea Primavera 2023 tuvo lugar en Wall Street, en el marco del New York Show de la firma de moda.

El distintivo de la colaboración

De acuerdo con el sitio oficial de la casa de moda española, esta colaboración se compone de ropa deportiva que forma parte del lenguaje creativo de la misma marca. Además señala que la línea ‘prêt-à-porter (listo para llevar), zapatos, bolsos, joyas y accesorios’ se caracteriza por incluir una insignia de deporte o un trébol sobre el nombre de su firma, con la letra que comúnmente utiliza la marca deportiva. View this post on Instagram A post shared by Balenciaga 🕊 (@balenciaga)

Los detalles de la pasarela

El desfile Primavera 2023 tuvo lugar en la bolsa de valores de Nueva York, pero el escenario no contó con decoración interior, se llevó a cabo entre pantallas que dejaban ver diferentes gráficas y cifras. Además, se tuvo la presencia de figuras como Kanye Weset, Parrel Williams y J. Balvin.

Todas los modelos que portaron los atuendos Luxury Streetwear que forman parte de la colección Primavera 2023 desfilaron con máscaras de látex negro, para hacer referencia al BDSM de la industria de la moda y para criticar cómo se ha perdido la identidad como consecuencia de la globalización. View this post on Instagram A post shared by Balenciaga 🕊 (@balenciaga)

El acceso al evento también se distinguió, pues los asistentes debían presentar billetes especiales de 100 dólares, que fueron emitidos por el Grupo Kering, quienes añadieron más realismo a sus divisas, al dotarlas del olor característico del dinero, gracias al apoyo de un artista del Laboratorio de Investigaciones de Olores.

¿Hasta cuándo estará disponible la colección Luxury Streetwear?

Si quieres adquirir algún artículo Luxury Streetwear de la colección Primavera 2023, tendrás hasta el 29 de mayo para hacerlo. Los productos ya se encuentran disponibles, exclusivamente en línea, en la página oficial de la casa de moda. Por otra parte, la colaboración llegará a la tienda de ropa deportiva, luego del lanzamiento de la línea que se pactó con Gucci, misma que llegará en junio. View this post on Instagram A post shared by Balenciaga 🕊 (@balenciaga)

