Fendi hilvana una carta de amor eterno a la Roma Antigua

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Ilusiones infinitas se entrelazan en un juego de luces y sombras, a través de las cuales se devela una relación inescrutable entre moda, arquitectura y el inquietante enigma de la Ciudad Eterna. Sólo así puede ser comprendida la nueva colección de Fendi Couture Otoño-Invierno 2021, un viaje perpetuo a la Antigua Roma.

Kim Jones presentan de esta forma su segunda colección con la maison italiana, la cual fue mostrada a través de un cortometraje de Luca Guadagnino (el director de Call Me By Your Name), quien a su vez tomó inspiración de la irrefrenable mirada poética del director de cine romano Pier Paolo Pasolini.

El resultado es un laberinto de estrechos pasillos del Fendi Palazzo en donde ocurre una apropiación del presente, el pasado y el futuro. Esto a través de piezas que desprenden una serie de temporalidades superpuestas por medio tejidos, pieles, bordados de Cornely, así como cuentas de cristal que revelan un mundo etéreo.

Descubre:

Industria de lujo apuntala su recuperación a través de accesorios y joyería

Maye Musk: La mujer capaz de construir un nombre propio con su fuerza

Foto: Cortesía.

Los pisos de mármol de una iglesia bizantina cobran vida a través de patrones tejidos en un suéter o saco con pequeños cuadrados brillantes. En tanto que telas acentuadas con aplicaciones transparentes y elaboradas en una paleta de tonos pálidos consiguen crear un efecto surreal.

Foto: Cortesía.

La colección de Fendi se contempla como una clara referencia a la forma en la cual la arquitectura se entrelaza con la moda y el diseño.

Foto: Cortesía.

Esto lo consigue no solamente a través de las prendas de ropa, también de los accesorios de la nueva propuesta de la Maison. En los zapatos y las botas arriba de la rodilla arcos pequeños habitan para hacer un guiño a la historia de Roma.

También te puede interesar: La nueva colección de Dior seduce los sentidos a través del tejido

Por su parte los bolsos integran diseños de mosaicos y pinturas para delatar una transfiguración poética que encadena dos épocas distintas, mismas que se fusionan en esta revitalizante colección de Fendi.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram