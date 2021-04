Maye Musk: La mujer capaz de construir un nombre propio con su fuerza

La presencia de Maye Musk es impactante, aun a través de una pantalla de computadora. Su rostro luce radiante y su voz transmite tanta vitalidad como alegría. Es la primera vez que habla con un medio de comunicación en Latinoamérica sobre la edición en español de su ovacionado libro Una mujer, un plan: Una vida llena de riesgos, belleza y éxito.

La publicación revela algunas de las etapas más complejas por las que atravesó Maye antes de convertirse en una estrella que, a la edad de 67 años, marcó un nuevo referente en la moda, al deslumbrar en la pasarela de la New York Fashion Week y, poco tiempo después, convertirse en la imagen de valiosas marcas de lujo.

Foto: Cortesía Maye Musk Staff.

Maye comenta que la impresión original de ‘A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success’ (2019) surgió seis meses después de que su agente editorial le propuso plasmar su historia en papel. “Ella leyó algunos artículos sobre mí y acerca de lo que estaba haciendo como modelo. Al principio, me resistí a creer que yo tenía un mensaje valioso para las mujeres, como tampoco para los hombres”.

La editora se dio a la tarea de entrevistar a Maye, transcribir su testimonio y construir el libro, acentuando las adversidades que la modelo, nacida en la ciudad canadiense de Regina, enfrentó cuando comenzó una vida en pareja.

“No me sentía convencida de revelar los abusos que viví durante mi matrimonio y las dificultades que tuve cuando me separé. Es algo de lo que nunca había hablado con mi hermana gemela, ni con mis demás hermanos. Mis hijos [Elon, Kimbal y Tosca] lo sabían porque, claro, ellos me han visto luchar”.

Cuando Maye analizó con detenimiento las situaciones por las que atravesó, confirmó que era necesario exponerlas, porque ninguna mujer debe

quedarse callada ni tolerar ningún tipo de arbitrariedad. También, para hacerle saber a más personas que se puede aprender y sacar fuerza de las batallas perdidas.

Foto: Cortesía Maye Musk Staff.

“Me separé y pensé que sería libre, pero no fue así. El padre de mis hijos me demandó por la custodia y fueron años muy difíciles, porque me sentía amenazada, con miedo. Así que, con el poco dinero que tenía, tuve que emigrar con mis tres niños a otras ciudades en Sudáfrica. Pero, en el fondo sabía que valía la pena correr el riesgo”, narra Maye desde algún lugar del mundo.

ALAS ABIERTAS

Han pasado miles de cosas desde aquel entonces. Maye se muestra contenta de saber que sus hijos aprendieron a hacerse responsables de sus vidas y a construir sus propios sueños, porque siempre les brindó la libertad de tomar sus propias decisiones. Ella misma ha trabajado para cumplir sus anhelos personales y continuar trazando un camino inspirador.

“Sigo educándome. Tengo mucha perseverancia y seguiré adelante. Me siento orgullosa de estar en el centro de la industria del modelaje y saber

que mi libro está teniendo eco en diferentes partes del mundo”. Expresa Maye Musk, con una gran sonrisa.

Maye ha sido un agente de cambio en el universo de la moda, al afirmar con estilo que las mujeres de 70 años pueden verse esplendorosas en vestidos de fiesta, aparecer en portadas de revistas y caminar con paso firme en los escenarios más prestigiosos de la alta costura, como Milán y París.

Foto: Cortesía Maye Musk Staff.

Hoy, uno de sus mayores deseos es reanudar sus viajes. Creció en el seno de una familia que sentía fascinación por volar y explorar el mundo; las ganas de descubrir nuevos horizontes es algo que lleva en las venas. No obstante, sabe que debe tener paciencia y esperar a que las restricciones de la pandemia se aligeren. Ella tiene la certeza de que el futuro será alentador.

Al enterarse de que la Ciudad de México es sede de la Mercedes-Benz Fashion Week Mexico, sus ojos parecen brillar con más intensidad. “Me encantaría presenciar el evento y presentar mi libro en persona. Viajar al territorio mexicano me emociona y, obviamente, se encuentra en mi lista de deseos, porque sé que su cultura es muy rica, lo mismo que su comida, y que hay mucho por conocer. Seré feliz, porque creo que las mujeres mexicanas están luchando y mi experiencia puede ser de utilidad para ellas”.

A pesar de su triple maternidad, Maye nunca dejó de trabajar. Además de ser modelo desde los 15 años, realizó estudios universitarios en Nutrición, que le sirvieron como base para emprender su propio negocio de asesorías personalizadas en la materia. Ella sabe de primera mano lo que significa lidiar con el sobrepeso.

Foto: Cortesía Maye Musk Staff.

“Me gusta sentirme saludable y, por eso, me cuido. Soy muy activa, mi alimentación es adecuada (puedes consultarla en mi libro). En casa no hay helado ni galletas… porque me los comería todos. Alguna vez fui talla grande, pero me di cuenta de que, cuando mantienes tu peso en equilibrio, también conservas la salud y la energía”.

Para ella, la salud es riqueza, y nada la hace más feliz que el bienestar y la salud de sus hijos y sus 12 nietos. El lujo, para ella, es tener un techo, y aprender y difundir un conocimiento que ayude a otros a disfrutar la vida a plenitud, sin importar edad ni circunstancias.

Artículo originalmente publicado en la edición impresa de Forbes México. Abril 2021.

