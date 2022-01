5 colecciones de moda que homenajean al Año Nuevo Chino del Tigre

Un Nuevo Año se acerca según la cultura China a partir de este primero de febrero. Este 2022 el protagonista es el Tigre, un animal que según las creencias asiáticas simboliza fuerza y valentía. Como parte de la celebración, las casas de moda de lujo más importantes se unen con colecciones cápsula que recopilan los destellos de la tradición en prendas inigualables.

Varias son las firmas que se han sumado a esta celebración. Rescatando su esencia, cada una de ellas ha confeccionado colecciones que fusionan el color, los estampados y, por supuesto, la presencia del Tigre, animal que regirá a este Año Nuevo Lunar Chino.

Acompáñanos a repasar algunas de las marcas más reconocidas a nivel internacional que han contribuido con sus diseños e innovación para preservar la cultura a través de estas colecciones.

Sincroniza tu energía con la llegada del Año Nuevo Lunar portando alguna de estas prendas donde el Tigre se manifiesta de maneras creativas.

1. Dior

La casa de modas de Dior presenta una colección masculina que homenajea al signo del zodiaco de este año: el Tigre de agua. La reinterpretación de este emblema se lleva en el corazón de la colección con energía alegre. Estampados, bordados y parches se ven en camisas, prendas de punto, jeans y chaquetas de plumas. La paleta de colores resalta en colores azul, blanco y rojo, este último color considerado de la buena suerte para la cultura china.

2. Gucci

La creación de la colección cápsula de Gucci nos muestra la fascinación por la naturaleza. Una amplia selección de prendas prêt-à-porter para hombre y mujer traen el sello distintivo del Tigre como pilar de esta colección. El animal está pintado a mano en algunas prendas y suele verse junto a los motivos característicos de la firma con las palabras: “Gucci Tiger”.

3. Aldo

La firma canadiense ha puesto particular interés en crear una colección cápsula del Año Nuevo Lunar Chino en accesorios. El conjunto de piezas muestra su esplendor en color rojo particularmente donde el calzado y los accesorios muestran los elementos de esta celebración. Así como otras colecciones, el Tigre también forma parte esencial de algunas prendas.

4. Prada

Prada, además de presentar su colección, utilizó la ocasión para crear consciencia sobre el felino. Lanzando la campaña Action in the Year of the Tiger, se busca ayudar a la protección de la especie. Para la misión reclutó a famosos personajes como el cantante Li Yifeng y la actriz Chun Xia.

5. Valentino

Valentino no se quería quedar fuera de esta celebración. Para la ocasión presenta la colección ‘Tiger 1967’, donde deja claro que el Tigre es un animal que forma parte de la marca en las aplicaciones de prendas como sudaderas, pantalones, bolsos y complementos de Valentino Garavani.

