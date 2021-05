Vopero: la nueva forma de comprar y vender moda recircular

La moda se reinventa en cada temporada y cada prenda parece un sueño hecho realidad, pero detrás del glamour de las pasarelas y los escaparates, existen cifras alarmantes que requieren la atención de la industria, por ejemplo, cada año se fabrican 150 mil millones de piezas de ropa, de las cuales, 30% nunca llegarán a venderse.

Ante este panorama, el primer paso es tomar conciencia. Poco a poco, creadores y consumidores de la moda también comienzan a dar pasos significativos para ayudar a cuidar el planeta. Algunas marcas ya trabajan con biomateriales en la creación de sus diseños; por otro lado, jóvenes emprendedores presentan iniciativas de economía circular para que las prendas tengan un mayor tiempo de vida. Así es como nació Vopero.

Te puede interesar:

El futuro de la moda: Textiles inspirados en la naturaleza

“El futuro de la moda es vegano”: Toribio & Donato

Vopero nació en Uruguay en 2020 con el fin de ayudar a generar conciencia sobre la importancia de la recirculación de la moda. Foto: Cortesía Vopero.

Reciclar, recuperar, revolucionar: la misión de Vopero

Vopero es una plataforma digital de recirculación para comprar y vender moda única. En pocas palabras, eliges algunas prendas de tu clóset y las pones a la venta; al mismo tiempo, tienes la oportunidad de adquirir piezas de otras personas, todo esto bajo un estricto control de calidad, pues el objetivo es que cada prenda alargue su tiempo de vida, y al mismo tiempo, quien la use genere nuevas historias alrededor de ella.

Tal como nos cuenta Maggie Ferber, CFO y fundadora de Vopero, en entrevista para Forbes Life Latam, Vopero nace en Uruguay en 2020 como un paso para generar conciencia sobre la necesidad de que la moda también sea factor de reciclaje, pues “la forma del consumo debe cambiar”. La moda no está peleada con la sustentabilidad, y hoy más que nunca, el objetivo es generar una comunidad sólida que ayude en este proceso.

Mira también: Razer presenta línea de ropa que apoya la recuperación de los océanos

Maggie Ferber, Ignacio Cattivelli y Ale Esperanza-fundadores de Vopero- saben que el impacto ambiental de la ropa es un tema que hay que resolver. Foto: Cortesía Vopero.

Es por ello que también figuras públicas y referentes de la moda se unen a este proyecto, tal es el caso de la empresaria Sara Galindo, socia, embajadora y usuaria de la plataforma en México, quien se muestra emocionada por el lanzamiento de Vopero en nuestro país: “Es un movimiento que democratiza la ropa. Un país que no piense en la sustentabilidad está fuera”.

Sara Galindo es una de las empresarias de la moda más influyentes de América Latina, y gracias a su experiencia, conoce la importancia sobre la moda recircular, por eso se une a Vopero en México. Foto: Cortesía Sara Galindo.

El estigma de la moda second hand

Aunque parece un tema popular, los expertos de la moda como Sara Galindo entienden que, por lo menos en México, usar ropa usada no es fácil: “Hay una resistencia a usar second hand. El mexicano se preocupa por su aspecto e higiene y no pide ropa prestada”.

Este ejemplo es parte del conservadurismo en cuanto al uso de este tipo de prendas, pues aparentemente no cumplen con los ‘altos estándares’ sobre nuestra imagen y lo que queremos expresar al mundo. Pero hoy más que nunca, es importante entender que no se trata simplemente de comprar algo ‘usado’, sino que, al recircular las prendas, estamos ayudando al planeta e incluso a quien las vende.

“Yo creo que la clave de Vopero es volverse tendencia por lo humano de su labor”. Sara Galindo

Para eliminar el estigma que parece latente ante la recirculación de las prendas, Vopero pone énfasis en la supervisión de la limpieza y calidad de las misma al momento de ser recibidas y entregadas.

Foto: Cortesía Vopero

“Tenemos que dar una certeza de calidad. Resignificar el second hand. Generar un impacto positivo y multiplicarlo con el apoyo de los diseñadores”. Maggie Ferber

Cualquier defecto en la prenda por su uso es arreglado antes de ser almacenada y puesta a la venta. Una vez que se ha vendido, el dueño recibe hasta 60% del precio, mismo que puede ser entregado o usado como crédito para adquirir piezas de otros usuarios dentro de la plataforma.

“30% de los donadores se convierten en consumidores. Un ejemplo más de que es posible la recirculación”. Maggie Ferber.

Más vida a las prendas, nuevas historias que contar

Vopero también es una comunidad de consumidores de moda responsables. Así como en otras redes sociales tenemos la oportunidad de compartir nuestros momentos, en Vopero podrás contar las historias con aquella prenda que dejarás ir para que alguien más viva nuevas experiencias con ella. Las prendas revelan quienes somos y guardan un poco de nosotros.

Un ejemplo de estas historias es la de un vestido de los diseñadores mexicanos Olmos y Flores, que Sara colocará a la venta en la plataforma, pues tal como nos reveló, fue elogiado por el actor y comediante francés Gad Elmaleh, ex esposo de Carlota Casiraghi, mientras Sara lo portaba en una cena.

“No vemos la magia del diseño mexicano hasta que lo llevamos fuera”.

Foto: Cortesía Vopero

Mira también: Paula Maldonado: La diseñadora que se enfoca en la moda sostenible

Únete a la revolución de la RE-moda

Si quieres unirte a la comunidad de Vopero como vendedor, ten la confianza de que el proceso será totalmente transparente y con un acompañamiento constante para puedas administrar tu clóset virtual. Si lo que quieres es comprar, Vopero te ofrece un catálogo con los clósets de los vendedores a precios totalmente accesibles, mediante una experiencia de compra optimizada y personalizada, y con un sistema de compra protegida.

Ser parte de Vopero no sólo te permitirá conseguir prendas de diseñador y conocer los clósets de las celebridades que se unan a este proyecto, sino también, la oportunidad de reducir el impacto de las alarmantes cifras que podrían colocar a la moda como el gran enemigo del ambiente, después de la industria de consumo animal.

Más que una tendencia, la recirculación se convierte en un paso necesario, pues tal como asegura Maggie “Esta revolución ya comenzó en el mundo. Es tendencia en Estados Unidos y en Europa. Ahora queremos llevarlo a México y después a toda Latinoamérica. Esto no para en México, queremos que sea una visión global. Vamos por todo”.

“El cambio está en cada uno de nosotros. Quitemos los prejuicios y cambiemos la percepción con tan solo preguntarte: ¿qué hago con lo que tengo en mi clóset?” Sara Galindo

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí