The Landmark, la emblemática tienda de Tiffany en NY se renueva

Ubicada en una de las calles más exclusivas de Nueva York, Tiffany renace a través de una remodelación en su tienda The Landmark y anuncia su reapertura a partir de este 28 de abril.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La tienda insignia recién transformada para el deleite de los compradores se encuentra en la calle 57 y la Quinta Avenida, y presenta al mundo obras de arte, joyas nunca vistas, así como exhibiciones envolventes que definen a The Landmark, una de las tiendas más grandes de Manhattan.

The Landmark marca la primera renovación de la tienda de Tiffany & Co. desde que abrió sus puertas en 1940 en donde se rinde un homenaje a la estructura original del icónico edificio mientras que los interiores se reinventaron por completo.

Foto: Tiffany & Co.

El arquitecto Peter Marino reinventó el interior mientras que OMA Nueva York, liderada por Shohei Shigematsu, encabezó la renovación del núcleo y la infraestructura de circulación del edificio; así como la adición de tres pisos nuevos sobre el edificio existente. El último piso, dirigido por OMA / Shohei Shigematsu, que reemplaza el espacio de oficina añadido en 1980, presenta dos estilos de arquitectura distintos que resultan en un ambiente unificado.

Al ingresar a la tienda los clientes encontrarán exhibidores iluminados de forma innovadora por un tragaluz, mientras que la instalación del techo está compuesta por una abstracción de facetas, cuyo diseño único es tributo a la herencia y autoridad de Tiffany como proveedor de los diamantes más finos en el mundo.

Esto te interesa:

A lo largo de 10 pisos en The Landmark se distribuyen casi 40 obras de arte, incluidas piezas nunca antes vistas, cuya curación estuvo a cargo de artistas como Damien Hirst, Julian Schnabel, Rashid Johson, Anna Wevant y Daniel Arsham.

En el corazón de la tienda encontrarás una escalera de caracol adornada con cristales inspirados en diseños de Elsa Peretti, la cual conecta del tercer al octavo piso.

Foto: Tiffany & Co.

El Blue Box Café ofrece una visión única de la codiciada experiencia gastronómica de Tiffany a cargo del chef Daniel Boulud, que ofrece un menú diurno de inspiración estacional que incluye desayunos y té; aunado a que el espacio fue rediseñado y ahora cuenta con un comedor privado y un bar con instalaciones artísticas.

Para conmemorar la reapertura de The Landmark, se estrenará una gama de diseños exclusivos, así como creaciones únicas que incluirá relojes de diamantes, objetos para el hogar de edición limitada e incluso lentes inspirados en el anillo de compromiso Tiffany Setting.

¡Descubre más!:

The Landmark alberga ahora la mayor colección de alta joyería Tiffany del mundo; entre ellas el nuevo diseño para el legendario diamante amarillo de 128.54 quilates.

Foto: Tiffany & Co.

Para el director ejecutivo de Tiffany & Co., Anthony Ledru, la reapertura de The Landmark “es un hito importante para nuestra casa. Símbolo que marca una nueva época para Tiffany & Co., The Landmark es mucho más que una tienda de joyería, es un centro cultural con una muestra exquisita de arquitectura, hospitalidad superior, así como arte y diseño de vanguardia. Definitivamente establece un nuevo estándar para el mundo del lujo a nivel global”.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter