La 66.ª entrega de los Premios Grammy ya tiene fecha

La siguiente edición de los Premios Grammy está cada vez más cerca. Este jueves la Academia reveló la fecha en la que anunciará a los nominados y el día en el que se celebrará la 66.ª entrega.

¿Cuándo?

La próxima entrega de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo 4 de febrero de 2024 en la Crypto.com Arena, en Los Ángeles. Será transmitida por la CBS a partir de las 5:00 pm. (hora del pacífico) y por Paramount+ bajo demanda.

Los nominados

La lista de nominados a los Premios Grammy se revelará el viernes 10 de noviembre del 2023. En esta edición habrá algunos cambios, el más importante de ellos es que en las cuatro categorías principales (Álbum, Canción, Disco del Año y Mejor Artista) el número de nominados se reducirá de 10 a 8.

Otro de los cambios es que se sumarán tres nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Baile Pop.

Asimismo, la Academia puntualizó que el uso de Inteligencia Artificial para la creación de música no podrá ser ganadora de algún premio, debido a que los trabajos que no contienen autoría humana no podrán perfilar en ninguna categoría, a excepción de aquellos temas que involucren autoría humana que sea significativa.

La 65.ª edición de los Premios Grammy

En la edición número 65 de los Grammys la cantautora y productora estadounidense Beyoncé se coronó como la artista más galardona en la historia de esta premiación, al ostentar 32 gramófonos.

Las tres categorías principales fueron conquistadas por Harry Styles (Mejor Álbum del Año), Lizzo (Mejor Grabación del Año) y Bonnie Raitt (Canción del Año).

