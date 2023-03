Una tarde en el estudio de grabación con Alanity, ganador del Grammy

La cita fue en Panoram Studio, ubicado en una antigua casa de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en donde las expectativas no paraban de crecer. Ahí nos encontraríamos con Alanity (Alan Ortiz Grande) quien ganó tres premios Latin Grammy por su trabajo en ‘Hasta La Raíz’ de Natalia Lafourcade, misma producción por la cual obtuvo el Grammy internacional en 2015.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Al llegar a los estudios, unas escaleras de caracol conducen hacia el segundo piso y de pronto, aparece el reconocido músico, productor e ingeniero de grabación junto con Jacobo Margules, gerente comercial de Margules Group.

Ambos van vestidos de forma casual, ideal para una tarde cualquier en la capital del país, en donde se anuncia el inicio de la primavera.

¡Descubre más! Las 3 canciones más sonadas de Tame Impala

Foto: Manuel Grajales

Ellos nos cuentan cómo fue que empezó, primero: la relación personal entre ambos y, luego, cómo derivó en una colaboración con la firma mexicana, especializada en la fabricación de sistemas de sonido de alto desempeño. “El propósito siempre ha sido conjuntar esfuerzos y crear comunidad, situación que ya llevamos un largo tiempo sin hacer, la cual se genere y sustente en lo que sabemos hacer”, comenta Jacobo.

Sentados frente a todos los equipos de grabación del estudio, y sobre ellos los gramófonos que ha ganado, Alanity comenta que pocas marcas de HiFi se involucran desde el proceso del estudio y “eso es muy interesante”.

Claro, con un oído tan educado y la experiencia obtenida a lo largo de sus más de 12 años de trayectoria en la industria, él sabe que al escuchar la grabación en el estudio siempre va a sonar mejor. Sin embargo, busca que esa misma experiencia se traslade al momento en el cual una persona está escuchando una nueva propuesta musical en la soledad de su hogar.

“Siempre estás temeroso, porque ahí escuchas todo: la saliva, si un corte no lo hiciste bien. A veces yo en las mismas bocinas de estudio no lo percibía, porque están más cuidadas, porque no tiene ciertos agudos para que no te cansen; mientras que el HiFi audio sí se escucha, al reproducir rangos de frecuencia muy altos”.

Foto: Manuel Grajales

Alanity: escuchar en alta fidelidad

Por esa razón, ahora tiene casi de forma permanente unas bocinas Margules en el estudio en donde se grabó el más reciente disco de Zoe. Así, a veces aprovecha para replicar la experiencia como si estuviera en la sala de su hogar, y caminar por el estudio para darse cuenta cómo se oye la grabación.

“Yo empiezo con el típico monitor de estudio y voy haciendo un switch, desde donde estoy grabando para acercarme a cómo se va a escuchar en casa, con un equipo de alta fidelidad.“

Si bien, reconoce que no utiliza las bocinas de la marca mexicana en todo el proceso, sí recurre a ellas en las distintas etapas de grabación. Algo que para él continúa siendo esencial, porque en la actualidad mucha de la música que se hace está pensada para reproducirse en smartphones y se oirse en audífonos.

Foto: Manuel Grajales

Sin embargo, eso hace que se deje de lado a quienes aún disfrutan de tomarse un momento de relajación en sus hogares y escuchar con calma a su artista predilecto, a través de un dispositivo de alta fidelidad. “Aunque es un porcentaje menor, hay muchas canciones que siguen siendo muy comprimidas y cuando las escuchas ahí dices ‘ummm’ no está. A mí eso me hace querer que en todos los discos en los cuales esté involucrado, no tenga miedo si alguien quiere escucharlos en una equipo de mayor calidad y no vayan a sonar bien”.

Un feeling distinto

A decir de Jacobo, esta colaboración con Alanity les ha permitido no quitarle lo técnico a la fabricación de equipos de audio, porque al final toda esa filosofía está detrás de un producto terminado, pero sí permite lograr esa conexión humana con cada individuo. Para que vuelvan a sentir la música y la disfruten, sin que eso implique un proceso muy analítico.

Por esta razón, los distintos sistemas de audio fabricados por Margules se hacen bajo el lineamiento de ANA (Alineación Neuro Acústica) una filosofía de diseño propia de la marca, la cual involucra una serie de tecnologías que brindan sonido realista de baja distorsión y un proceso reproducción armónica. Esto propicia una relación humana entre el sonido y quien lo escucha.

También te puede interesar: ‘After Hours’, el concierto de The Weeknd grabado cinematográficamente

Foto: Manuel Grajales

Antes de concluir esta interesante tarde con ambos, ellos nos invitan a pasar a la cabina de grabación para tener, por un momento, la sensación de cómo se sentiría estar grabado ahí el nuevo disco ganador de un Grammy.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter