La ‘skill’ que está cambiando la forma de disfrutar los conciertos

«Alexa, abre Amazzsessions», esta es la frase con la que podrás disfrutar de conciertos íntimos, a través de tu asistente de voz. Descubre cómo funciona la ‘skill’ disruptiva que promete brindarte una experiencia musical incomparable.

Seguramente te estarás preguntando ¿Qué es Amazessions y qué es una ‘skill’?, pero no te preocupes aquí te diremos todo lo que necesitas saber, Omar Mendoza, Alexa International Content Head. Spanish for the Americas (Mexico and US) at Amazon, nos detalló los pormenores en entrevista exclusiva para Forbes Life Latam.

Una experiencia diferente dentro de una skill

“Amazessions es una ‘skill’ de Alexa, es decir; un símil de las apps que se utilizan en los celulares, pero aplicados en la asistente de voz de Amazon”, explicó Omar, quien también señaló que la ventaja de estos componentes es que no necesitan descargarse, ya que basta con pedirle a Alexa que los habilite.

Foto: Brandon Romanchuk en Unsplash

A través de las skills se busca expandir las capacidades que posee esta asistente de voz para ofrecer una experiencia más completa. Es por eso que a través de la ‘skill’ los usuarios encontrarán contenido musical innovador y distinto a cualquier otro concierto que existe en el resto de las plataformas.

Disfruta de conciertos íntimos

Tal como lo comentó Omar, la ‘skill’ brinda la posibilidad de conectar son conciertos íntimos que se pueden vivir a través de la ‘skill’ que lleva el mismo nombre y se encuentran disponibles desde el pasado 27 de julio en México, estos mismos traen música de artistas como Mario Bautista, Chucho Rivas, Jess y Joy, Bruses, Kinky y Paty Cantú, quien reciéntenme lanzó dos sencillos.

Foto: Cortesía de Amazon Music

El desarrollo incluye 11 conciertos diferentes, además de un doceavo episodio en donde podrás escuchar a tus artistas favoritos interpretando canciones inéditas. Podrás disfrutar de un último capítulo para revivir todos los conciertos que se vivieron en esta primera temporada.

Foto: Cortesía de Amazon Music

Esta ´’skill podrá activarse tanto en las bocinas inteligentes, como en los Fire TV Stick y en los dispositivos con pantalla, a través de los cuales podrás ver los conciertos y conocer el escenario en donde los artistas estuvieron interactuando con el público desde un hogar muy particular.

¡No te lo puedes perder!

Más que solo conciertos

Otro aspecto interesante de ésta skill es que no solo se trata de conciertos, pues también incluye trivias sobre los artistas invitados. A través de ellas podrás ganar y acumular puntos que posteriormente podrás canjear por premios como: contenido exclusivo, behind the scenes de los conciertos, mercancía de los artistas y hasta conciertos.

Por otra parte, los puntos que se obtengan a lo largo de los diferentes episodios estarán vigentes hasta que termine esta primera etapa de la ‘skill’, la cual terminará aproximadamente hasta mediados de Octubre.

Y si te preguntas qué vendrá después de estos episodios, la respuesta es: muchas sorpresas, Mendoza apunta se está trabajando para traer más contenido, no solo para el resto del 2022, sino también para los próximos años. ¿Qué esperas para probar la skill que está innovando la forma de disfrutar los conciertos?

