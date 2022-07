Paty Cantú: la cantante que nunca deja de experimentar

Paty Cantú regresa a la escena musical con un nuevo disco y una propuesta que navega con la bandera de la liberación, cargada de fusiones musicales pero preservando al mismo tiempo la esencia de la verdadera cantante y compositora, a dos años del lanzamiento de “La Mexicana”. Pero además, trae consigo una noticia que no te querrás perder.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

El verdadero significado de Bailo Sola

Durante las Amazessions —una serie de conciertos en primera fila, organizados por Amazon Music y Alexa— Paty Cantú habló sobre su nuevo sencillo ‘Bailo Sola’, en una entrevista exclusiva para Forbes Life, en donde explicó que esta canción surgió tras comprender la diferencia entre dos conceptos: «estar sola» y «disfrutar de nuestra propia compañía».

«Me miré al espejo, dije —‘¡Wow! Estoy conmigo, me disfruto, me caigo bien, me perdono, venga’. Puse música a todo volumen en mi estudio, estaba así como me veo en el video. Bailé por toda mi casa con una copa de vino y pensé —’Qué bonito es poder bailar conmigo, libre de ser‘», reveló Paty Cantú, tras explicar cómo nació la letra de su nuevo sencillo.

Asimismo puntualizó que ‘Bailo sola’ no habla sobre una ruptura amorosa, ni busca demostrar lo bien que una persona se siente luego de superar a una pareja, sino es una invitación para que cada quien pueda bailar a su ritmo y encontrar la felicidad en sí mismo.

Un reflejo de Paty Cantú

Al platicar sobre el contenido de su nuevo álbum, la tapatía destacó que este es un reflejo directo de la persona que es actualmente. Es por eso que en este disco veremos una desnudez y una libertad que hablará sobre el discurso que la compositora quiere expresar, sin perder la esencia que la caracteriza.



“Esas canciones que hago son un universo para los que a veces sentimos que no encajamos”. Paty Cantú

Además adelantó que su nueva producción estará llena de fusiones y de colaboraciones. La primera que podremos escuchar se estrenó este jueves 28 de julio e incluye a Neto Peña y a Gera Mx. Asimismo anticipó que próximamente podremos ver colaboraciones con Elsa y Elmar, así como con Bruses. “Habrá muchas sorpresas, mucho poder femenino y mucha mezcla”, agregó.

¡No te lo pierdas!

Dua Lipa: el inicio de su carrera y sus mejores éxitos

Éxitos y outfits con los que Adele regresó después de cinco años

Una nueva faceta en su carrera

Pero esta no es la única novedad, ya que para sorpresa de sus fans, algunas de las canciones de Paty Cantú formarán parte de series que pronto estarán disponibles en las diferentes plataformas de streaming. Aunado a ello, confesó que interpretará un papel protagónico para una serie y que también podremos verla como invitada especial en otra producción.

Finalmente recordó que su gira ya comenzó y que estará diversos lugares de la República Mexicana, sin descartar que podría llegar a Perú, Colombia, Argentina, Chile, España y Estados Unidos.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter