Guns N’Roses en México: Lo que debes de saber

‘Not in This Lifetime Tour’ fue la última gira que Guns N’Roses realizó en Latinoamérica hace seis años, cuando también visitó México. Ahora la banda de rock estadounidense tiene confirmadas cuatro nuevas fechas, para presentarse en el país en 2022 como parte del tour de conciertos We’re F’N’ Back’, el cual también contempla varias ciudades en Sudamérica como Lima, Perú, Santiago de Chile o Bogotá, Colombia.

De esta forma, la agrupación de grandes éxitos como ‘November rain’, ‘Two Steps Behind’ o ‘Welcome to The Jungle’, volverá a presentarse en la República Mexicana, en donde tuvo que cancelar conciertos debido a la pandemia de salud. Su última aparición fue durante el festival Vive Latino de 2020.

“Esta serie de conciertos con Guns N’Roses es la gira más grande de rock del año en México”, aseguraron los organizadores, durante una conferencia de prensa.

¿Cuándo y dónde se presentarán?

En total se contempla cuatro ciudades, las cuales quedan de la siguiente manera:

15 de octubre: Mérida, Yucatán, Feria Yucatán Xmatkuil

18 de octubre: Zapopan, Jalisco, Estadio Akron (Chivas Stadium)

21 de octubre : Ciudad de México, Estadio Ciudad de los Deportes

23 de octubre: Monterrey, Estadio de Beisbol Monterrey

Como parte de las sorpresas que se tienen reservadas, se espera que Molotov abra las presentaciones en Mérida y Guadalajara. En tanto, The Warning, agrupación originaria de Monterrey, será la telonera en esta ciudad del norte de México.

“Es un honor poder estar participando en este evento y abriéndole el concierto a Guns N’Roses en nuestra ciudad, que hace mucho tiempo no tocamos allá”, dijeron las integrantes de The Warning.

A pregunta de Forbes Life Latam los organizadores aseguraron que en el caso de Ciudad de México hasta ahora no se tiene contemplado ningún grupo que abra el concierto en la capital del país. “No hay nadie confirmado, aunque no está descartado que pueda haber”, comentaron.

Uno de los objetivos es que durante las cuatro presentaciones que ofrecerá Guns N’Roses se reúnan, al menos, 130 mil asistentes. En el caso de CDMX el costo de los boletos va desde los 690 hasta los 3,990 pesos.

Se rumora que la agrupación estadounidense arribará al país en un Boeing 757, a bordo del cual realizarán esta gira.

