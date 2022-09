Estas fueron las canciones favoritas de la reina Isabel II

Este jueves 8 de septiembre pasará a la historia por el deceso, a los 94 años, de la reina Isabel II. En abril del 2021 su esposo, Felipe de Edimburgo, abandonó este mundo terrenal, un deceso que afectó a la reina, quien pasó a su lado más de 70 años. Por ello la recordamos con las canciones favoritas de Isabel II.

Oklahoma! Medley

Este tema fue uno de los favoritos de Isabel II y que escuchó por primera vez en 1947 en el teatro Drury Lane, durante el que fue el primer musical estadounidense que se estrenó en el West End de Londres.

Cheek to Cheek

Este tema, uno de los favoritos de Isabel II fue compuesto por Irving Berlin en 1935 para la película Top Hat, interpretada por Fred Astaire y que cuenta con decenas de versiones, entre ellas la de Lady Gaga y Tony Bennett.

La letra comienza a hablar de una especie de paraíso que surge cuando dos personas comienzan a bailar juntas e incluso la película también habla del amor, el éxtasis y la felicidad que puede llegar a sentirse al estar junto a la persona amada.

Praise, My Soul, the King of Heaven y The Lord is My Shepherd

En 2 de noviembre de 1947, Isabel II, todavía princesa, contrajo matrimonio con Felipe de Edimburgo en la abadía de Westminster y en su boda sonaron los himnos Praise, My Soul, the King of Heaven y The Lord is My Shepherd

We’ll meet again

Esta canción que fue popularizada por Vera Lynn fue elegida por la monarca para finalizar su discurso histórico sobre la pandemia de Covid-19 y se convirtió en una de las canciones más escuchadas del Reino Unido.

La música y letras fueron compuestas en 1939 por los ingleses Ross Parker y Hughie Charles, se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial y que fue escrita con el fin de consolar a las familias de los militares movilizados que esperaban en casa, con la incertidumbre de si los volverían a ver.

Sing

Otra de las canciones favoritas de la reina Isabel II es Sing, escrita por el cantautor británico Gary Barlow y el compositor Andrew Lloyd Webber, e interpretada por varios artistas reunidos por Barlow de toda la Commonwealth para conmemorar el Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II.

