Leyendas Vol. 1 es el nuevo material discográfico del entrañable cantautor mexicano Carlos Rivera. Esta ocasión, la propuesta presenta 14 temas a dueto que hacen un llamado al ‘recuerdo’, una apuesta que rinde homenaje a pioneros de la música hispanoamericana como: Armando Manzanero; Gloria Estefan; Juan Gabriel; Roberto Carlos; Raphael; José Luis Rodríguez ‘El Puma’; Rocío Durcal; Franco de Vita, entre otros grandes.

“Me encanta poder compartir un proyecto tan emotivo, tan emocionante, cada canción tiene una historia y un por qué, cada artista igualmente, son artistas que me han inspirado de una u otra manera, han ido apareciendo en mi vida”, comparte Carlos Rivera en entrevista exclusiva con Forbes Life.

“Este disco es genuino porque no hay uno solo de los artistas que estén aquí que se haya elegido por una razón que no sea porque significan algo para mí”. Carlos Rivera.

El tema que tocó el corazón

En voz del gran interprete, los recuerdos han sido los que han marcado la inspiración para poder moldear este material, anécdotas y recuerdos son los que se hacen presentes. Uno de los temas que más ha dejado huella en Rivera fue sin duda, ‘Todavía’, una pieza a duo con el maestro Armando Manzanero.

Foto: Cortesía Sony Music.

“Hay una pieza en particular que es inevitable mencionar y decir que es la más especial por lo que hoy representa, fue la canción que grabé con el maestro Armando Manzanero, todas son especiales, pero este disco tiene una de las últimas grabaciones del maestro, sino es que la última”, apunta Rivera, mientras con emoción compartía que la realización de este este nuevo material era inevitable.

“El maestro fue el primero en decir, por supuesto que sí, hagámoslo, mándame la canción, y a los pocos días me llamó y me dijo: ya grabé la canción, ¿Cuándo nos vemos?, vente a comer comida yucateca a la casa”, apuntaba el artista, expresando “la tristeza de no haber podido grabar con él el video y de comer esa comida yucateca que me había prometido”. Carlos Rivera.

La primera vez en un escenario

La música transmite sentires, y los sentires son los que motivan las composiciones, por lo que las historias de vida que quedan en el camino marcan los momentos que definen lo que en un futuro seremos capaces de crear.

Foto: Cortesía Sony Music.

“Hay una canción como ‘Agárrense de las Manos’, que fue la canción que canté por primera vez en un escenario a los 8 años. Recuerdo le decía a mamá, yo también quiero cantar, y mamá preguntaba, ¿Qué vas a cantar?, yo le decía, tráete el casette que tienes en el coche y pon la canción que tanto me gusta, esa canción era ‘Agárrense de las Manos’, de ‘El Puma’.

¿Qué representa la llegada de este material a la vida de Carlos Rivera?

Fiel a la trayectoria que ha forjado el cantautor, destaca la gratitud con la que da la bienvenida a esta oportunidad que marca un legado para unir a las próximas generaciones, a las familias.

Este material “llega en un momento en el que yo como artista he cumplido muchos sueños, y esa premisa es la que me lleva a hacer un álbum así porque mis últimos 3 discos inéditos me han llevado hasta donde estoy… y de repente hacer a un lado yo como compositor y decir: quiero guardar un poco mis canciones porque hay cosas que no pueden esperar, hacen realidad un disco como este, un disco que no podía esperar”.

Leyendas Vol 1. llega para marcar momentos que invitarán a marcar la unión de las generaciones en voz de emblemáticos de la música hispanoamericana, pero también marcarán aquellos ambientes que convivirán con alegría, por supuesto la nostalgia, pero sin olvidar el valioso recuerdo.

