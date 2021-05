Michelle Couttolenc: La mexicana que hace sentir el sonido a Hollywood

En una de las escenas de la película Sound of Metal, el protagonista, Ruben Stone, usa por primera vez implantes auditivos. El rostro del actor Riz Ahmed intercala la alegría y el desconcierto: “Suena raro”, dice.

En la parte técnica de la realización de la película, esa escena requería mezclar los sonidos, generar un efecto que retratara ese desconcierto y le ayudara al espectador a sentir lo mismo que el personaje a través de lo que escuchaba.

“El sonido viene de todas partes y es muy desordenado. Creamos algo así como burbujas de sonido”. Michelle Couttolenc.

Foto: Cortesía.

La mezcla de sonido de Sound of Metal implicó semanas de trabajo, en las que la mayor parte de éste se realizó con el equipo de diseño y mezcla reunido en el estudio Splendor Omnia, en Tepoztlán, y otra parte en el estudio Astro XL, en la Ciudad de México.

“Hay mucho trabajo detrás; ¡mucho!”, dice la ingeniera de sonido y suelta una carcajada. El resultado de esas jornadas fue el primer Oscar otorgado a un equipo compuesto mayormente por mexicanos en la categoría de Mejor Sonido.

Su trayectoria incluye producciones internacionales, como El Laberinto del Fauno o Apocalypto. También hay otras películas que han marcado su hoja de vida, como la primera en la que participó: En el hoyo, de Juan Carlos Rulfo, y Güeros, de Alonso Ruizpalacios. “Era mi primera película [En el hoyo]; había muchas cosas que no sabía y no entendía, pero, desde entonces, me queda la sensación de combinar las cosas. La música era hecha con ‘instrumentos’ como palas, varillas y picos, es decir, fuera de lo convencional”, cuenta.

“En El Laberinto del Fauno también proponía cosas distintas y, aunque parecía inconsciente de mi parte, resultó que fue increíble, porque eran muchas capas de sonido”.

Hoy, Michelle Couttolenc se dice feliz y agradecida de formar parte del equipo en el que también participan los mexicanos Jaime Baksth

y Carlos Cortés. Para ella, el Oscar representa una celebración al trabajo duro y el aprendizaje de muchos años. Y afirma que lograr este tipo de reconocimientos permite que sean cada vez más mujeres las que participen de forma relevante en la industria cinematográfica.

Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc y Jaime Baksht, ganadores del premio al mejor sonido por “Sound of Metal”, posan en la sala de prensa de los Oscar, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 25 de abril de 2021. Foto: © Chris Pizzello / Pool / REUTERS.

“Hace 10 años, ganó la primera mixer mujer estadounidense, por Inception: Lora Hirschberg. A mí me hizo pensar que, si ella pudo, se pueden abrir muchas puertas y lograr muchas cosas. Se trata de inspirarse unas a otras, tener un círculo de inspiración. Contar este tipo de historias me parece súper importante. Justo después del Oscar me han llegado muchos mensajes de chicas y chicos diciendo que soy su inspiración; ingenieros de audio que quieren hacer muchos proyectos… A ellos les diría que deben tener confianza”.

Michelle Couttolenc trabaja en La caja, la nueva película de Lorenzo Vigas, y también participará en la mezcla de sonido de los nuevos filmes de Alonso Ruizpalacios, Michel Franco y Joaquín del Paso.

Michelle Couttolenc arrives at the Oscars red carpet for the 93rd Academy Awards in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Foto: © Chris Pizzello/Pool / Reuters

“En cuanto a proyectos de otros lados, me gustaría, claro, seguir participando y combinar proyectos, pero privilegiar siempre los proyectos mexicanos. El trabajo que realizo me gusta porque es como vivir con los personajes; me dejan entrar en su mundo y conocerlos”, finaliza.

Artículo originalmente publicado en la edición print de Forbes México. Mayo 2021.

