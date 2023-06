Con mural y nueva canción, BTS celebra sus 10 años

BTS la banda de K-Pop más célebre de Corea del Sur ha sumado un mural y un nuevo sencillo más a la lista de actividades y estrenos con motivo de su décimo aniversario, que se cumplirá exactamente el próximo 13 de junio.

Los integrantes de una de las boyband más exitosas en el mundo, BTS, regresan a la industria musical con su nueva canción titulada “Take two”, la cual se estrenó este mismo viernes y que forma parte de las celebraciones por sus 10 años.

Esto te interesa: Así es como BTS celebrará su décimo aniversario

Los fans recibieron con emoción el nuevo sencillo luego de que la banda se diera una pausa en 2022, luego de que Jin y J-Hope se unieran al ejército para cumplir con una regla que los obliga a enlistarse.

Aun queda pendiente que los demás integrantes de la boyband cumplan con su servicio militar, tal y como lo dictan la reglas de Corea del Sur.

BTS se convirtió en el pasado mes de febrero en el mayor accionista de Hybe, la agencia surcoreana que está detrás del éxito de la banda.

¡No te lo puedes perder!: Corona Capital 2023: The Cure, Pulp y Blur encabezan el festival

A las afueras de Hybe varios internautas han logrado captar imágenes de un mural con los integrantes de BTS que sería parte de la celebración por el décimo aniversario de la banda que llegó a cambiar la industria musical del K-Pop y las boybands en el mundo.

The mural being painted near Hybe. I don’t dare going closer cause they have barriers (even if people are still going). The outlines for the other members are drawn too but we can’t really see them here. Cannot wait to see the entire thing! 💜 pic.twitter.com/W7Owa9ZwgR