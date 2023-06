Corona Capital 2023: The Cure, Pulp y Blur encabezan el festival

El Corona Capital por fin reveló el line up de su 13ª edición y tal como muchos lo predecían Pulp, Blur, Alanis Morrisette y The Cure son algunas de las bandas que se presentarán en el festival.

Esta nueva edición promete ser tan espectacular como las anteriores, debido a que reúne propuestas para todos los gustos.

Algunas de las bandas que formarán parte del Corona Capital 2023

Viernes 17 de noviembre

Entre los artistas invitados figuran:

Arcade Fire

Pulp

Alanis Morissette

Brooks Nielsen

Caroline Rose

Hannah Storm

The Hives

Hot Chip

Rossevelt

Sampa The Great

Unkown Mortal Orchestra

Yard Ac

El primer día Arcade, Fire y Alanis Morrisette serán las bandas que cerrarán el festival.

Sábado 18 de noviembre

Para el segundo día se han anunciado artistas como:

Blur

The Black Keys

Thirty Seconds To Mars

Alice Ivy

Billie Marten

Black Kids

Dean Lewis

Jungle

Kasabian

Olivia Dean

Parcels

Patrick Watson

En esta fecha serán Blur, The Black Keys y Thirty Second to Mars las bandas que cerrarán el festival.

Domingo 19 de noviembre

Para la recta final veremos a bandas como:

The Cure

The Chemical Brothers

Pet Shop Boys

The Amazons

Arlo Parks

Feist

Goose

The Lumineers

Off!

Sleater-Kinney

El último día The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys serán las bandas que cerrarán con broche de oro la 13ª edición del Corona Capital.

¿Cuándo y en dónde?

Tal como se mencionaba, el Corona Capital 203 se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre, en la curva 4 del Autódromo Hrmanos Rodríguez de la Ciudad de Méxito, como cada año.

¡Descubre más!

Taylor Swift en ‘The Eras Tour’: Fechas y dónde comprar boletos

Conciertos en 2023 que no te querrás perder

Boletos

La preventa para el Corona Capital arrancará el 9 de junio a partir de las 11:00 am y la venta general se encontrará disponible el 10 de junio, ambas se llevarán a cabo a través de Ticketmaster, sin embargo, aún no se han revelado los precios de los boletos.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter