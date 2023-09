Frases de Freddie Mercury que hablan sobre confianza y seguridad

Canciones inéditas de Freddie Mercury que Queen ha develado

La pasión de Freddie Mercury por la pintura española será presentada

Un 5 de septiembre de 1946 nació Freddie Mercury, el cantante y compositor británico que se convirtió en una de las leyendas del Rock, quien no sólo nos dejó grandes éxitos como ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘We Are The Champions’ sino también frases memorables que hablan sobre la autenticidad, el éxito y la confianza.

“No seré una estrella del rock. Seré una leyenda.”

Con esta frase, Freddie Mercury dejaba claro que su talento era inigualable y que estaba preparado para convertirse en la gran figura que fue. Este es un gran ejemplo de que la confianza en sí mismos nos puede llevar muy lejos.

“No tengo miedo de hablar claro, y decir cosas que quiero hacer, o hacer las cosas que quiero hacer. Pienso que ser natural y genuino es triunfar.”

El vocalista de Queen nunca dudó en mostrase como era, ni tuvo miedo de ser juzgado, su principal objetivo siempre fue ser él mismo y triunfar por la autenticidad que lo caracterizaba del resto. Con esto nos mostró que la esencia de cada persona es lo que nos permite dejar un gran sello en la humanidad.

“Puedes ser lo que quieras, sólo conviértete en lo que crees que podrías ser.”

Para el intérprete de ‘Don’t Stop Me Now’ lo más importante era creer en las capacidades y talentos de sí mismos, porque la confianza en ello es un motor que te impulsa a conseguir tus metas.

“No me considero un líder. La persona más importante, quizás“.

Freddie Mercury sabía que no sólo era el líder de una banda, sino una figura que cobraba cada vez más importancia e influencia entre las personas. Un hecho que nos demuestra que siempre habrá un nuevo escalón por subir.

“Vuela lejos, muy lejos, contrólate. Porque tú sabes que lo deberías hacer mejor. Esto es porque tú eres un hombre libre.”

Esta frase fue incluída en la letra ‘Spread your wings’, la canción que Queen lanzó en el 1977 como parte de su álbum News of the World, y hace referencia a las limitantes que cada persona se traza, mismas que siempre seremos capaces de vencer con un poco de determinación.

¿Para ti qué frase de Freddie Mercury es la que más fortalece tu confianza?

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter