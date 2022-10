Canciones inéditas de Freddie Mercury que Queen ha develado

‘Face it alone’ no ha sido la única canción inédita que Queen ha lanzado después de la muerte de su vocalista Freddie Mercury. Descubre cuáles fueron los otros temas y en qué fechas fueron develados.

La primera vez que Queen publicó temas inéditos fue en el 2014, cuando la banda lanzó el álbum Queen Forever, en donde se integraron tres canciones no escuchadas, con la voz de Freddie Mercury: ‘Let me in your heart again’, ‘Love kills’ y ‘There must be more to life than this’.

‘Let me in your heart again’

‘Let me in your heart again‘ es un tema que cuenta con la voz de Freddie Mercuri y con un remix de William Orbit, debido a que se trata de una pieza inconclusa que estaba pensada para el álbum The Works (1984), en donde se incluyeron temas como ‘I Want to Break Free‘ y ‘Keep passing the open windows‘, entre otras. Fue lanzada en 2014 a través del álbum Queen Forever (2014).

Love kills

‘Love kills’ fue el primer debut en solitario de Freddie Mercury en el álbum Mr. bad Guy (1984). Años despúes, este tema obtuvo una renovación y fue incluido tanto en la banda sonora que Giorgio Moroder compuso para la restauración de la cinta Metrópolis (1927) como en el álbum Never Boring (2019), una edición conmemorativa que rescató diferentes singles en solitario de Mercury.

There must be more to life than this

‘There must be more to life than this‘ se convirtió en el primer single de Queen Forever (2014) pero no solo incluye la voz de Freddie Mercury, también cuenta con el talento de Michael Jackson. La letra de este tema fue escrita por Mercury durante las sesiones del álbum Hot Space (1981).

A inicios de los 80’s la banda grabó la base, pero no finalizó el tema. En 1983 se grabó la voz de Michael aunque la pieza quedó nuevamente inconclusa, posteriormente en las sesiones de The Works (1984) se retomó el trabajo pero una vez más se dejó de lado.

Fue hasta 1985 cuando la primera versión —que solo incluye la voz de Mercury— se publicó en el álbum Mr. Bad Guy (1985). Sin embargo, años más tarde el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May se encargaron de completarla, para integrar la voz de Jackson con la ayuda de William Orbit para luego lanzarla en Queen Forever (2014).

‘Face it alone’, una composición nunca antes revelada

‘Face it alone‘ es el último tema que se ha develado y es una pieza que se creó, pero que no se incluyó en The Miracle Sessions, el álbum que se publicó en 1989, tan solo dos años antes de la muerte de Freddie Mercury.

La canción inédita fue descubierta por el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May cuando comenzaron a trabajar en la reedición de su próximo álbum. Y este jueves 13 de octubre ‘Face it alone‘ se dio a conocer al público a través de la BBC Radio 2. Aunque también se encuentra disponible en YouTube y Spotify.

