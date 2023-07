Randy Meisner: Trayectoria y grandes éxitos

Así fue la carrera de Sinéad O’Connor

Randy Meisner, fundador de la legendaria banda Eagles, falleció el pasado 26 de julio a los 77 años de edad, debido a complicaciones causadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecía.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado que se publicó en la página oficial de la banda, en donde los integrantes lamentaron el deceso del artista.

La trayectoria de una leyenda

Randy Meisner nació el 9 de marzo de 1946 en Nebraska y se convirtió en un reconocido cantante, guitarrista, bajista y compositor. Su primer acercamiento al mundo de la música llegó con Stone Canyon Band, en donde fungía como vocalista y bajista.

En el año de 1968 creó la agrupación country-rock Poco, en donde sólo permaneció durante un pequeño periodo, pues en 1971 fundó la banda de rock Eagles junto a Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon con la que logró la fama internacional. Aunque seis años más tarde, en 1977, abandonó el grupo. No obstante, continúo con su carrera musical en solitario.

Años después, en 1989 se reencontró con la banda Poco para grabar un álbum titulado como Legacy y 10 años más tarde, en 1988 se reunió con Eagles para formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Los más grandes éxitos de Randy Meisner

‘Take it to the limit’

Este tema fue lanzado en 1975 a través del cuarto álbum de Eagles: One of These Nights, alcanzó el puesto número 4 en los Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. La letra fue escrita por Don Henley y Glenn Frey e interpretada por Randy Meisner.

‘Hotel California’

Sin duda, el tema que inmortalizó a Randy Meisner y a Eagles fue ‘Hotel California’, una canción escrita por Don Henley y Glenn Frey que se lanzó 1976 con el quinto álbum de la banda. La cual llegó a la cima del los Billboard Hot 100 en 1977 y se coronó con el Platino tras lograr un millón de descargas en 2009.

‘Try and Love Again’

‘Try and Love Again’ fue escrita por Randy Meisner y lanzada en 1976 como parte del quinto álbum de la banda. Uno de los últimos temas en los que colaboró Meisner antes de abandonar Eagles.

