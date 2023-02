Harry Styles: Premios emblemáticos durante su trayectoria

Gracias a su más reciente álbum Harry’s House (2022), el actor, compositor y cantante británico Harry Styles ganó el premio a Mejor Álbum del Año durante la edición número 65 de los Grammy Awards. Sin embargo, este no ha sido el único premio que ha levantado el intérprete de ‘As It Was’, descubre los galardones más emblemáticos que han formado parte de su trayectoria.

Los primeros premios

Las primeras nominaciones que recibió el británico por su música como solista llegaron en 2018, a través de los iHeartRadio Music Awards, la premiación que reconoce a la música más sonada en las estaciones de radio de la misma cadena.

En dicha ocasión estuvo nominado en categorías como: «Best Cover Song» por ‘The Chain‘ de Fleetwood Mac, «Best Music Video» por ‘Sing of the Times‘ y ‘Best Solo Breakout‘, mismas de las que solo ganó dos: «Best Cover Song» y «Best Music Video». Tan solo un año después, en la misma premiación Styles triunfó en la categoría «Best Cover Song» por el tema ‘You’re Still the One‘.

Un año lleno de triunfos

En 2019 Harry Styles lanzó el álbum Fine Line y gracias a este mismo el artista fue reconocido en diferentes premiaciones durante 2021. Una de las más importantes fue la 63.ª edición de los Premios Grammy en donde ganó en la categoría a «Best Pop Solo Performance» por el tema ‘Watermelon Sugar‘.

Aunque esta no fue la única victoria para Styles, pues en los Juno Awards Styles ganó en la categoría «International Album of the Year», en los MTV MIAW se coronó en «Global Hit of the Year» por la canción ‘Golden‘, en los Brit Awards trinunfó en «Best British Single» y en los iHeartRadio Music Award en la categoría «Best Lyrics» por ‘Adore You‘.

Sus más recientes éxitos

Tras el lanzamiento de su tercer álbum en solitario Harry’s House (2022), el británico sigue sumando galardones a su trayectoria. En los American Music Awards se llevó el premio a «Favorite Male Pop Artist» y «Favorite Pop Song» por ‘As It Was‘.

Mientras que en los MTV Video Music Awards (VMA) celebró tres victorias en las categorías a «Best Cinematography» y «Best Pop» por ‘As It Was‘ además de «Album of the Year».

