Harry Styles: 5 datos sobre su vida y trayectoria

Harry Styles, uno de los cantantes más destacados del momento, celebra hoy su cumpleaños número 29. Para festejarlo, te compartimos algunos datos sobre su vida y trayectoria.

Sobre su origen

El cantante y compositor Harry Edward Styles nació un 1 de febrero de 1994 en Redditch, Worcestershire, Inglaterra. Sin embargo, creció en Holmes Chapel, Cheshire junto a su madre y su hermana, luego de que sus padres se divorciaron cuando él tenía 7 años de edad.

Los inicios en la música

Durante su adolescencia, Harry Styles formó su primera banda musical llamada White Eskimo, a lado de Nick Clough, Haydn Morris y Will Sweeney con quienes participó en una batalla de bandas de la que salieron victoriosos.

Pero fue hasta 2010 que inició formalmente su carerra musical, cuando apareció en la edición británica del programa The X Factor, en donde, a pesar de no haber obtenido el triunfo, fue elegido para formar parte de la boy band One Direction con la que en 2011 lanzó su primer álbum titulado como Up All Night.

La carrera en solitario

Después de la separación de One Direction en 2017, Harry Styles comenzó una carrera en solitario y emprendió una gira musical llamada Harry Styles: Live on Tour para promocionar su álbum debut.

El primer tema que lanzó fue ‘Sign Of The Times‘ y se estrenó un 7 de abril de 2017 en la radio británica. Actualmente, ‘As it Was’ —su más reciente tema— logró mantenerse en el número uno de las listas de popularidad Billboard durante 15 semanas.

Su paso por la moda

A lo largo del tiempo, Harry Styles ha creado su propio sello y personalidad, lo cual le ha permitido convertirse en un icono de la moda, gracias a su estilo auténtico que le ha dado la vuelta al traje sastre y la moda setentera.

A través de diferentes atuendos ha reivindicado la moda masculina por medio del encaje, los chalecos, las plumas y los colores vibrantes. Incluso, ha vestido diferentes marcas entre las que destacan Palomo Spain, Archie Alled-Martínez y Gucci.

Talento en la pantalla

Además de ser cantante y compositor, Harry Styles ha triunfado en la pantalla grande tras su participación en diferentes producciones, entre las que destacan My Policeman (2022), Don’t Worry Darling (2022), Eternals (2021) y Dunkerque (2017).

