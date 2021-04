Premios Brit 2021: Dua Lipa, nominados y muchas sorpresas más

The nominees for #BRITs 2021 Breakthrough Artist in association with @tiktok_uk are:



💥 @arloparks

💥 @feelmybicep

💥 @celeste

💥 @JoelCorry

💥 @YoungTandBugsey



Watch The BRIT Awards 2021 on 11 May on @ITV and @WeAreSTV pic.twitter.com/kvzZluw7YO