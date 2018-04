Nace el tercer hijo de los duques de Cambridge

Los duques de Cambridge celebraron el nacimiento de su tercer hijo, el cual aconteció en el hospital St. Mary´s, en Londres, a las 11:01 horas, tiempo local de Inglaterra.

El bebé, que recibe el título de príncipe de Cambridge, se convierte en el quinto en sucesión al trono del Reino Unido y se une a una familia integrada por sus hermanos George y Charlotte, además de sus padres, Kate Middleton y el príncipe William.

La familia real británica dio la bienvenida a su nuevo miembro a través de su cuenta oficial de twitter, en la cual informan: “Su Alteza Real, la Duquesa de Cambridge recibió en forma segura a un hijo a las 11:01 hrs. El bebé pesa 8 libras 7 onzas. El duque de Cambridge estuvo presente en el nacimiento. Su Alteza Real y su hijo están bien”.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018