‘No Time to Die’, el título de la aventura final de Daniel Craig como James Bond

Reuters.- La nueva película de James Bond finalmente tiene título “No Time to Die” y una fecha de lanzamiento en abril de 2020, anunciaron los productores.

“Daniel Craig vuelve como James Bond, 007 en… No Time to Die. Lanzamiento en Reino Unido el 3 de abril de 2020 y en Estados Unidos el 8 de abril de 2020”, indicó una breve publicación en la cuenta oficial de 007 en Twitter.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019