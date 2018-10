Una de las celebraciones más terroríficas del año se acerca, nos referimos al Halloween, también conocido como Noche de Brujas, una noche en la cual las creencias populares la refieren como la noche de los espantos, ocasión especial para estar en casa y disfrutar de algunas películas de terror, género que ha impulsado Netflix con sus producciones originales, incluyendo cada vez más películas que cumplen con creces su cometido.

En esta ocasión, la plataforma de streaming, ha añadido en la página principal la opción de “Diablillos y calaveras”, pestaña donde destaca las producciones dentro del catálogo referentes al terror y suspenso ideales para observar en estas vísperas.

Pero si lo que quieres es pasar horas de suspenso, miedo y, por qué no, gritos, traemos para ti una selección de las producciones originales de Netflix en el género del terror y suspenso para que puedas, además de los clásicos del terror, disfrutar una noche de maratón de este tipo de películas que tal vez no conocías. Cuidado, por que las historias de estas películas no son para todo público.

1.- Gerald’s game

PUBLICIDAD

2.- 1922

3.- Apóstol

Te puede interesar: Nike presenta los tenis perfectos para celebrar Halloween

4.- Cargo

5.- Puertas abiertas

6.- Soy la cosa bella que vive en esta casa

Lee más: Elige entre 25 estrenos imperdibles de Netflix en noviembre

7.- Before i wake

8.- Calibre

9.- Errementari: El herrero y el diablo

10.- Kuntikanak: el espíritu del espejo

Te puede interesar: Descubre cuál es la nueva serie más aterradora de Netflix según los críticos



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí