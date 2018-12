View this post on Instagram

Never underestimate the power of a Mexican. 🇲🇽🌹 Que bonito que la música una a tanta gente tan fregona con la misma visión.🦋 . Tenemos que confesar que el momento de la segunda foto nos hizo llorar poquito.🇲🇽 . Once again thanks for making this happen 🙏🏼@dimitrivegasandlikemike @nickroyaards @ro_avilar @rokkattoagency . . Gracias @voiash ! 🚀 #Mxentomorrowland #tomorrowland #gardenofmadness #ushuaia #ibiza