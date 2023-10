Allen Hulsey: intérprete de emociones

Cuando Allen Hulsey se presenta en vivo, se siente uno con sus instrumentos; a menudo mira a la audiencia e interactúa con ella de forma espontánea. Lo que más disfruta en ese momento, dice, es recibir de las personas ahí reunidas, la retroalimentación de sus emociones. El cantautor y multinstrumentista ha forjado una trayectoria artística excepcional, y se ha presentado en festivales de música electrónica en diferentes puntos del planeta.

Nació en Nueva York y, a la edad de siete años, se mudó a Turquía y fue en ese país donde emprendió sus estudios de música clásica turca. Al entrar a la adolescencia, aprendió a tocar guitarra después de ver a Jeff Beck interpretar una canción en el programa de Jules Holland en la BBC. Antes de estudiar composición de jazz en Berklee College of Music, tomó clases privadas para amplificar sus conocimientos sobre rock y otras expresiones musicales.

“Ha tocado casi todos los estilos que puedas imaginar. También he estado tocando música electrónica durante los últimos ocho años, así que creo que mi estilo personal siempre está evolucionando. Cada año trato de aprender un nuevo instrumento y agregar algo diferente a mis habilidades: aprender algo más sobre producción musical o componer otras canciones. Porque creo que la música es como un viaje sin fin”, expresa convencido Allen.

Allen Hulsey. Foto: © Fernando Luna Arce.

Ello mientras sostiene un instrumento de doble mástil que conjuga un bajo fretless y con un saz turco (bağlama), al que vida con el movimiento de sus dedos y una sensibilidad conmovedora al oído. Lo mismo al apropiarse del kanun, un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional del Medio Oriente. A su propuesta también ha integrado sintetizadores y melodías étnicas multiculturales.

“Creo que la música es como un viaje sin fin” Allen Hulsey

Nuevas experiencias

En el hotel Pug Seal, en Polanco, Forbes Life charla con Allen Hulsey previo a su presentación en la celebración protagonizada por la escudería AlphaTauri en compañía de Forbes en Español, Robb Report México y apasionados del motor, con motivo de la F1 Gran Premio de la Ciudad de México.

¡Descubre más!

Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo van por todo en el Gran Premio de la Ciudad de México

La escudería AlphaTauri y Forbes en Español viven una noche inolvidable

Para este evento, Allen eligió un repertorio con temas que ha escrito en el último año. Confiesa que el proceso lo entusiasmó de sobremanera por lo divertido del encuentro, el hecho de sentirse en una ciudad que le es muy familiar y compartir una parte de lo que está por venir.

Allen Hulsey. Foto: © Fernando Luna Arce.

En noviembre lanzará el primer single del nuevo álbum bajo el sello Techno & Chill; en diciembre el segundo tema y así sucesivamente. Este año ha sido muy productivo, asegura, porque escribió entre 30 y 35 composiciones, y una especialmente diseñada para una instalación monumental de arte en Los Ángeles; también ha colaborado con otros músicos de Turquía y Argentina, y empresarios en el ámbito de la tecnología, entre ellos, Justin Kan.

“Tengo muchos sueños en diferentes niveles. Creó que me estoy acercando a uno de los más altos: aportar algo fresco a la música electrónica. Otra de mis metas es escalar un proyecto para que los niños, en cientos de escuelas, construyan sus propios instrumentos de cuerda, y así acercarlos a la música que se hace con el corazón”, acentúa Allen Hulsey, quien ha actuado en Burning Man, ADE Art Basil, Scorpios Mykonos, Abracadabra, Acid Sundays Ibiza, Nomade Tulum, Fusion Festival, 3000 Grad, Mezcal Amores y The Gardens of Babylon.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter