Quentin Tarantino considera declinar dirigir Star Trek

Las más recientes declaraciones de Quentin Tarantino están causando revuelo. El director afirma considerar dejar de lado la dirección de una de las nuevas películas de ‘Star Trek’, la cual había prometido a sus seguidores sería clasificación R.

La impactante declaración llega después que el CEO de ViacomCBS , la empresa ahora encargada de Paramount Pictures, mencionara que se espera no una, sino dos películas más de esta saga. Esta declaración hace tambalear el proyecto de la mano de Tarantino.

Hace unos meses el mismo Tarantino fue quien levantó la mano para encargarse de una nueva cinta de Star Trek. Muchos consideraron que esto sería una broma, pero incluso se habló de un posible borrador de guión que se comenzó a trabajar con Mark L. Smith, el mismo escritor detrás de ‘The Revenant’. No obstante, Tarantino se enfocó en la promoción de su novena película ‘Once upon a time in Hollywood’.

“Quiero decir, hasta ese punto, hubo un momento en que estaba escribiendo y dije: ‘¿Debería hacer esto ahora? ¿Debo hacer algo más? ¿Es este el décimo?”, manifestó el director para Consequence of Sound.

El director mantiene al filo de la incertidumbre a sus fanáticos. Él mismo ha confirmado que después de su décima cinta se retirará de la dirección de cine para enfocarse a otros proyectos. Muchos quieren que su versión de Star Trek clasificación R se la última película de Quentin Tarantino.

No olvidemos que también manifestó hace unas semanas que Kill Bill Vol. 3 sería una realidad. Entonces, ¿será que está descartando Star Trek para cerrar su carrera con la cinta protagonizada por Uma Thurman?

“Creo que me estoy alejando de Star Trek, pero aún no he tenido una conversación oficial con esos muchachos (ViacomCBS)”, confesó.

Y aunque recalcó que aún no hay nada oficial al respecto, habrá que esperar a que la temporada de premios termine para observar en qué panorama se encuentra el director y cuál será la decisión que tomará con la que se espera sea su última película.

¿Kill Bill Vol. 3 o Star Trek, cuál preferirias?

