Día Internacional del Chocolate: conoce los beneficios que aporta a tu salud

El 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate. Esto fue instaurado en 1955 como un homenaje a Roald Dahl –autor de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolates’– y a Milton Hersheys.

Más allá de ser un ingrediente que conquista los paladares de las personas, independientemente de su edad, el chocolate, sobre todo el negro y amargo, proporcionan distintos beneficios a nuestra salud. Esto siempre y cuando se consuman en las cantidades adecuadas.

El origen natural del grano, es decir del cacao, es la razón de por qué es considerado un alimento beneficioso. El cacao puro y sin mezclar tiene la presencia de flavonoides, destacados por facilitar la dilatación de las arterias de nuestros riñones, lo cual podría contribuir a regular el aporte de oxígeno y de nutrientes que llegan a estos órganos.

Foto: Jessica Loaiza/Unsplash.

De manera específica el chocolate negro puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así lo establece un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Harvard “Chocolate consumption is inversely associated with prevalente coronary hear deseases”.

Es de resaltar que esto no sucede al consumir chocolate con leche o chocolate blanco. Pero en cantidades apropiadas puede ayudar a prevenir este tipo de padecimientos, “aunque sólo si a la vez evitamos comer otros alimentos de alto contenido calórico, con el fin de mantener un peso estable”, sostiene un documento del Hospital Alemán.

Foto: Merve Aydın/Usplash

BENEFICIOS DE CHOCOLATE

Existen otras ventajas que se le han atribuido a este dulce, protagonista del Día Internacional del Chocolate.

Incrementa la actividad antioxidante, ya que los flavonoides pueden proteger los tejidos del estrés oxidativo , es decir, previenen el envejecimiento prematuro de las células.

pueden proteger los tejidos del , es decir, previenen el envejecimiento prematuro de las células. Disminuye el colesterol malo .

. Reduce la presión arterial.

Mejora el metabolismo de la flora intestinal.

Foto: Unsplash.

La Fundación Vivo Sano, incluso, resalta que incorporado en mascarillas puede mejorar notablemente la piel gracias a dos antioxidantes: fenoles y catequinas. Estos nutrientes regeneran la piel y reducen la inflación. De igual forma contribuye a humectar y suavizar la superficie dérmica. De esta forma se desvanecen las arrugas y mejorar la circulación.

Así que este Día Internacional del Chocolate ya conoces todos los beneficios que dicho dulce puede aportarle a tu cuerpo.

