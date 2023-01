La polipíldora que reduce la mortalidad cardiovascular en un 33%

Lic. Héctor Salinas, CEO Sistemas Integrales.

La polipíldora desarrollada por el CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en España) y la compañía farmacéutica Ferrer, ha sido una de las protagonistas del XX Congreso Nacional de Cardiología, organizado por la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, celebrado en Veracruz. Y es que la polipíldora, que incluye tres medicamentos (aspirina, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) y una estatina), ha demostrado ser eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares tras un ataque al corazón, disminuyendo la mortalidad por causas cardiovasculares en un 33%.

Así lo muestra el estudio SECURE, coordinado por el CNIC, que fue presentado hoy en el Congreso, y cuyos resultados han sido publicados recientemente en The New England Journal of Medicine (NEJM)1.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

SECURE incluyó a 2.499 pacientes de 7 países europeos, que habían sufrido un infarto de miocardio a los que se asignó de forma aleatoria a recibir un tratamiento estándar o la polipíldora del CNIC*. La edad promedio de los participantes fue de 76 años y el 31% eran mujeres. Un 77,9% tenía hipertensión, 57,4% diabetes y el 51,3% antecedentes de tabaquismo.

El objetivo primario del estudio incluyó eventos cardiovasculares mayores: muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal, ictus o revascularización urgente. Los datos del estudio SECURE con un seguimiento medio de los pacientes de tres años, son concluyentes en cuanto a este objetivo.

El estudio encontró una disminución del riesgo acumulado de presentar estos cuatro eventos del 24% en pacientes que recibieron la polipíldora frente a los que continuaron tomando el tratamiento por separado de forma habitual.

Foto: Tumisu/Pixabay

Especialmente relevante son los efectos de la polipíldora sobre una de las variables más determinantes, la incidencia de muerte cardiovascular, que disminuyó en un 33 %,

Además, los pacientes del grupo de la polipíldora presentaban niveles más altos de adherencia en comparación con los del grupo de atención habitual, confirmando así los hallazgos obtenidos en el estudio FOCUS2.

“La adherencia al tratamiento después de un infarto agudo de miocardio es esencial para una prevención secundaria eficaz. La polipíldora, por ser una estrategia muy sencilla que aúna tres de los tratamientos basales en este tipo de pacientes, ha demostrado su valor ya que el aumento de la adherencia implica que los pacientes están siendo mejor tratados y, gracias a ello, tienen un menor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares”, añade el Dr. José María Castellano, director científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales y primer autor de la publicación.

¡Descubre más!

Consejos para amar el ejercicio desde inicio de año

#HistoriaDelDía: Tendencias fitness para 2023

Según Jorge Candia, Country Manager de Ferrer México, “la reducción de la mortalidad cardiovascular en un 33% demuestra la eficacia del tratamiento con Trinomia3 frente al tratamiento habitual. Estos resultados ratifican nuestro propósito de generar un impacto positivo en la sociedad y suponen un paso importante en nuestra misión de aportar valor significativo y diferencial a las personas que sufren dolencias graves”.

Según los investigadores, “los hallazgos del estudio SECURE sugieren que la polipíldora podría convertirse en una parte integral de las estrategias para prevenir eventos cardiovasculares en pacientes que han sufrido un infarto. Al simplificar el tratamiento y mejorar la adherencia, este enfoque tiene el potencial de reducir el riesgo de enfermedad recurrente y muerte cardiovascular a escala mundial”.

Foto: Giulia Bertelli/Unsplash

SECURE ha sido financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (identificador de ensayo NCT02596126).

Referencias

Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention Castellano JM, Fuster V et al. New England Journal of Medicine (NEJM). 2022 Aug. Castellano JM, Sanz G, Peñalvo JL, Bansilal S, Fernández-Ortiz A, Alvarez L et al. A polypill strategy to improve adherence: results from the FOCUS project. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 18-25;64(20):2071-82 Ficha ténica Trinomia®: FICHA TECNICA TRINOMIA 100 MG/40 MG/10 MG CAPSULAS DURAS (aemps.es)

* Trinomia®. Contiene Ácido acetilsalicílico 100mg, Atorvastatina 20/40mg y Ramipril 2,5/5/10mg

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de su autor y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter