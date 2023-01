HistoriaDelDía: Tendencias fitness para 2023

Uno de los deseos de muchas personas en año nuevo es ir al gimnasio. Los motivos detrás de este plan son distintos, pero sin duda hay tendencias que marcan un camino en el estilo de vida fitness y este 2023 no será la excepción.

¿Por qué la gente va al gimnasio?

De acuerdo con el Informe fitness del Reino Unido: estadísticas de gimnasios 2022/23 de PureGym, la principal razón por la cual las personas van a un gimnasio es para mantenerse saludables o mantener su nivel actual de salud (22% de los miembros del gimnasio), mientras que 14% busca perder peso.

Otras razones incluyen estar más tonificados (13%) o tener más variedad en los entrenamientos (7%).

Foto: Pixabay

¿Por qué la gente no va al gimnasio?

El estudio revela que 40% de las personas que actualmente no cuentan con una membresía en un gimnasio considera que son demasiados caros; mientras que 29% siente que no iría al gimnasio con suficiente frecuencia.

Además, 13% siente que no sabría que hacer si fuera al gimnasio. De los miembros y no miembros, 56% considera que ir es una experiencia intimidante, siendo las mujeres quienes más tienen esa sensación que los hombres, además de que 1 de cada 4 asistentes dice que actualmente no se siente seguro mientras está en el gimnasio.

Tendencias fitness para 2023

De acuerdo con el informe, una de las tendencias fitness que cobró popularidad en 2021 y que seguirá vigente en 2023 es el entrenamiento 12-3-30. La encargada de divulgar este entrenamiento fue Lauren Giraldo, una influencer que compartió su experiencia de bajar 13 kilos con este método que solo requiere de una cinta para correr.

El entrenamiento 12-3-30 consiste en un método de inclinación-velocidad-tiempo. Se debe colorar la inclinación de la cinta de correr en 12%, fijar una velocidad de tres millas por hora — aproximadamente 5 kilómetros por hora— y aguantar durante 30 minutos.

Foto: Mike Cox/Unaplash

Otras tendencias fitness este 2023, de acuerdo con el estudio, es el yoga y los pilates.

Para Eduardo Nájera, leyenda del básquetbol mexicano, ambos ejercicios son muy completos, ya que lo puede hacer prácticamente cualquier persona, sin importar su edad, y solo requieren de su propio peso para ejercitarse.

Foto: bruce mars/Unsplash

“Cuando estás joven se enfocan más en el crossfit que para mí no es para mi cuerpo, por mi estatura, por mi peso, y también no es sustentable, no puedes hacerlo el resto de tu vida”.

El estudio de Reino Unido también incluye entre las tendencias fitness de 2023 el twerking, indoor surf y everesting, “un reto de carrera o ciclismo que requiere que los participantes elijan cualquier inclinación y la corran o suban en bicicleta repetidamente hasta que hayan escalado 8.848 kilómetros”, es decir, la altura del Monte Everest.

Además, una tendencia fitness que quedará atrás en 2023 es hacer ejercicio en casa para retomar las actividades al aire libre, esto luego de que el estado de alerta por la pandemia de Covid-19 se haya relajado un poco, permitiendo retomar alguna de nuestro estilo de vida fitness.

La importancia de hacer ejercicio

Como el estudio muestra, muchas personas hacen ejercicio por estar saludables, otros tantos para bajar de peso. Para Nájera, el deporte es una fuente de confianza “yo lo hago (ejercicio) en la mañana, antes de trabajar, pero siempre llego al gimnasio; ya sea yoga, pilates, levantamiento de pesas, bicicleta, eso me da energía para sobrepasar el día y cualquier estrés.

“También construye la dopamina que es buena para el cerebro, entonces te ayuda a concentrarte, pero no tiene nada que ver con tu peso, es la actividad, creo, la que te da el mejor beneficio de cualquier deporte que practicas”.

Foto: Gabin Vallet/Pisabay

Sin importar cuál actividad hagas, lo más importante es mantenerte en movimiento al menos 30 minutos al día, durante cinco días a la semana, para mantenerte sano.

