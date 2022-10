HistoriaDelDía: Nuevas tendencias para una alimentación saludable

El Plato del buen comer es una guía de alimentación desarrollada por expertos en nutrición para orientar a la población mexicana sobre las cantidades exactas de alimentos que deben incluirse en una dieta sana y equilibrada. Pero además de seguirlo, existen tendencias sobre la alimentación que contienen los requerimientos necesarios para mantener una vida saludable.

¿Para qué nos sirve el plato del buen comer?

La nutrióloga Reyna Montserrat Pedraza Hacho nos explica que el objetivo principal del plato del buen comer es proporcionar información en materia de nutrición que pueda prevenir enfermedades y fomentar una vida saludable.

Su diseño, nos explica María Fernanda Salgado Fernández, maestra y académica de la UNAM, alude a todos los alimentos que son importantes, lo que cambia es la distribución en que debemos consumirlos; además cumple reglas para que sea sano: completo, balanceado, suficiente, variado e inocuo.

Imagen: Gobierno de México

Mala alimentación y las enfermedades en que deriva

De acuerdo con el INEGI, de enero a agosto de 2020 la primera causa de muerte a nivel global fueron enfermedades del corazón, con 141 mil 873 defunciones; seguida del Covid-19, con 108 mil 658 casos, y la diabetes mellitus con 99 mil 733.

Por su lado, la doctora Yolanda del Carmen Méndez Romero, presidenta del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, nos explica que un mal equilibrio en nuestra alimentación puede derivar en enfermedades directamente relacionadas con lo que consumimos.

Foto: Pexels/Pixabay

“Las personas que consumen principalmente azúcares simples o que aumentan de forma exagerada la cantidad de cereales que no son integrales pueden tener una tendencia a desarrollar enfermedades de tipo metabólicas” como:

Sobrepeso

Diabetes

Hipertensión arterial: personas que consumen mucha sal

Aterosclerosis: personas que consumen muchas grasas

El plato del buen comer contiene los grupos fundamentales de alimentos que debemos consumir y excluye azúcares añadidos, grasas saturadas o limita su consumo. Pero también existe la contraparte, Pedraza Hacho nos cuenta sobre enfermedades que se pueden padecer por ausencia de alimentos, por ejemplo, alguien que solo consume verduras podría desarrollar anemia, o si solo consume carne puede desarrollar gota.

Nuevas tendencias en nutrición

La doctora Méndez Romero nos cuenta sobre cinco tendencias en nutrición relacionadas con el plato del buen comer:

Dieta Mediterránea: para ella es la más sana y se caracteriza por el consumo de alimentos con fibra, aceite de oliva y pescados, “son los alimentos que más la caracterizan; se ha visto que son referentes de una alimentación saludable y que se relacionan con una disminución de enfermedades cardiovasculares y metabólicas”.

Dieta DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension —Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión—, propone una disminución de carnes rojas y sal; “esa mejora muchísimo los valores de presión arterial”.

Dieta vegetariana: una dieta ovolactovegetariana que incluye huevo, leche y carnes blancas —pescado y pollo—, pero está principalmente constituida de alimentos de origen vegetal. Está mejora mucho la microbiota intestinal y la digestión.

Foto: Davey Gravy/Unsplash

Vegana: no contempla ningún producto de origen animal y las personas que la siguen combinan cereales con leguminosas para tener una cantidad y calidad de proteínas similar a la de origen animal, “si está bien equilibrada, ayuda a mejorar la salud”; sin embargo, las proporciones inadecuadas y el exceso de ciertos alimentos puede ser contraproducente.

Dieta Keto o Cetogénica: se caracteriza por la disminución de carbohidratos y el incremento de grasas y proteínas, pero no cualquier tipo de grasas, se recomienda que sean de origen vegetal, oleaginosas como las que se encuentran en semillas, y carnes blancas. Mejora el índice glucémico y disminuye el pico de azúcar en la sangre después de comer —se ha visto que algunas mejoran la hemoglobina glicosilada—.

Pedraza Hacho nos explica que hay otras tendencias que van más allá de seguir dietas, como:

El ayuno intermitente: “Es una buena estrategia, pero no solo para bajar de peso, también para prevenir enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad mórbida y síndrome de ovario poliquístico”.

Alimentación intuitiva: más allá de una dieta estricta, se enseña a los pacientes los grupos de alimentos, las combinaciones y una orientación de cuánto es lo que el cuerpo requiere, “esta tendencia busca que el paciente solo regule las cantidades, no tiene que ser tan estricta” y es personalizada.

Para Montserrat ambas opciones son muy buenas ya que le enseñan al paciente a que observe las señales de su cuerpo.

Foto: Chokniti Khongchum/Pixabay

Pero estas tendencias en paciente con algún problema de salud deben ser tratadas desde un enfoque multidisciplinario, nos cuenta Salgado Fernández, ya que así se obtienen resultados favorables para la salud, “cuando nosotros damos alguna intervención es importante darla desde un enfoque multidisciplinario, acompañada de otras profesiones como psicología, entrenamiento físico, médico”.

Además, la especialista nos explica que seguir estas nuevas tendencias no es tan sencillo como bajarlas de Internet y seguirlas, “siempre se debe acompañar del monitoreo del profesional de la salud para ver que lo hagan de la manera correcta y se adecue a su cuerpo, porque no todos lo van a aceptar igual o no van a reaccionar de la misma manera”.

Consejos

Las expertas nos proporcionan una serie de consejos que, de seguirse, harán la diferencia entre comer sano y padecer enfermedades crónicas:

Empieza la lista de compras con las verduras

Elige alimentos nutritivos que te agraden

Planifica un menú semana l y tenlo a la vista: no necesariamente siguiendo un régimen de alimentación, sino alimentos sanos que te gusten

l y tenlo a la vista: no necesariamente siguiendo un régimen de alimentación, sino alimentos sanos que te gusten Opta por alimentos de temporada : la naturaleza sabe lo que nuestro cuerpo necesita y en cada temporada nos los brinda

: la naturaleza sabe lo que nuestro cuerpo necesita y en cada temporada nos los brinda Elimina de la despensa todos productos ultra procesados y en cuanto se terminen no los resurtas

y en cuanto se terminen no los resurtas Comer en la calle no es excusa, acercarte a lugares donde puedas comer alimentos saludables como ensaladas, frutas y verduras

Que la dieta no sea un instrumento para bajar de peso, sino para comer saludable, estar sanos y ayudar a cambiar malos hábitos

Todo exceso es malo, incluso en alimentos saludables, siempre busca el equilibrio.

Busca a un especialista y no hagas una dieta por moda, solamente un experto sabrá orientarte sobre lo que tu cuerpo necesita

Foto: Igor Ovsyannykov/Pixabay

Eliminar los malos hábitos alimenticios con ayuda del plato del buen comer es posible, por ello la importancia de crear conciencia entre la población sobre la relevancia de la educación nutricional; sin duda tu cuerpo y salud te lo agradecerán.

