Los inmunólogos están de acuerdo en que aumentar la ingesta de plantas resulta clave para mantener un sistema inmunológico saludable. Por ejemplo, para mantener el florecimiento de bacterias intestinales saludables y diversas, Tim Spector, profesor de epidemiología genética y director de la aplicación Zoe Covid Study, aconseja comer la mayor variedad posible de fibra vegetal.

Dice que deberíamos consumir 30 tipos diferentes de frutas y verduras por semana. Esto se debe a que diferentes verduras contienen diferentes micronutrientes, por lo que no es posible elegir sólo uno. Por ejemplo, el brócoli es excelente, pero no puede protegerte por sí solo.

El Dr. Leonard Calabrese, especialista reumatólogo de Clínica Cleveland, recomienda también “una dieta de comida real, comida colorida que contenga todas las necesidades diarias de vitaminas y también todos los nutrientes y flavonoides adicionales que se encuentran en la alimentación a base de vegetales”.

Alimentos clave

Dentro de los alimentos que se consideran para mantener una dieta capaz de prevenir enfermedades se destacan alimentos como: pan integral, arroz y pasta; porotos y legumbres, ya que también contienen fibra que alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, llamadas “prebióticos”. Las fuentes particularmente buenas de prebióticos en las plantas incluyen puerros, cebollas, ajo, espárragos, espinacas, bananas, avena, raíz de achicoria o radicheta, y porotos de soja.

Foto: Jude Infantini/Unsplash.

Algunos alimentos también son “probióticos”, lo que significa que ayudan a que crezcan más microbios. Quienes deseen probarlos deben buscar alimentos fermentados, como: kimchi, chucrut, miso, kombucha y tempeh.

Foto: Pesce Huang/Unsplash.

En una alimentación vegana se pueden integrar múltiples frutas y verduras diferentes a la semana, se puede agregar fibra de pan integral, arroz y pasta, y también comer una amplia variedad de ricas legumbres.

Foto: Bruna Branco/Unsplash.

El sistema inmunológico depende de los glóbulos blancos que producen anticuerpos para combatir bacterias, virus y otros invasores, además se ha demostrado que los vegetarianos tienen glóbulos blancos más efectivos en comparación con los no vegetarianos, debido a una alta ingesta de vitaminas y una baja ingesta de grasas, como apunta The Physicians Committee for Responsible Medicine.

Respaldar al sistema inmunológico es un proceso de por vida, y el incorporar actividades como: caminata, la meditación o el mindfulness, dormir bien y hacer mucho ejercicio, influyen para nuestro bienestar.

Limitar el alcohol y evitar el tabaco también tendrá un impacto positivo, debemos alimentar nuestros cuerpos correctamente y, sobre este tema, los médicos y los investigadores han apuntado que una dieta que considere mayor aporte vegetal puede cumplir con lo necesario para mantener fuerte nuestro sistema inmunológico, tal como lo comparte Jessica González Castro, vocera de Million Dollar Vegan en México.

