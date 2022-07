Viruela del Mono: Dr. Alejandro Macías nos explica qué significa la alerta de la OMS

El pasado sábado la Organización Mundial de la Salud declaró “emergencia sanitaria internacional” la viruela del mono, también conocida como viruela símica, pero qué significa realmente esa alerta y cómo debemos prepararnos para cuidar de nuestra salud y la de todos.

En exclusiva para Forbes Life, el doctor Alejandro Macías Hernández, infectólogo mexicano nos lo explica.

Hasta el momento en que el Comité resolutivo de la OMS emitió la alerta, se tenían un registro de 16 mil casos de viruela del mono en 75 países con cinco víctimas mortales. En México, de acuerdo con el reporte del 23 de julio de la Secretaría de Salud, se tiene un registro de más de 55 casos en 9 entidades.

El doctor Macías, médico especialista en Medicina Interna e Infectología, nos detalla que la declaración de emergencia sanitaria internacional de la OMS sobre la viruela del mono “no significa que la situación se haya salido de control o que sea una enfermedad grave”.

El experto destaca que esta enfermedad, la mayoría de las veces, se cura sin tratamiento, “la mortalidad que tiene es muy baja”.

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

¿Cómo identificar si padezco viruela del mono?

El epidemiólogo nos explica que es importante reconocer, como un primer paso, que hay grupos de riesgo, por lo que llama a la población a mantener la calma, “que no haya pánico, que la gente no piense que se va a transmitir de la nada”.

Además, el especialista nos indica que para que haya contagio es necesario un contacto estrecho con alguien contagiado, piel a piel, y será a través de las manifestaciones de síntomas que sabremos cuando alguien la padece.

De acuerdo con la OMS, otro grupo en riesgo son los recién nacidos, los niños pequeños y las personas con el sistema inmunitario debilitado; aunque destacan que es probable que quienes se hayan vacunado contra la viruela tengan cierta protección.

Síntomas generales que hacen de la viruela del mono identificable:

Fiebre

Dolor de cabeza

Ganglios linfáticos inflamados en el cuello, algo que el Dr. Macías destaca es un síntoma que no tienen otras enfermedades que generan salpullido o exantemas.

Lesiones en la piel, que en palabras del doctor “son como granitos que se llenan de líquido y se forma después una costra, y generalmente eso se disemina en todo el cuerpo, inicialmente en la cara y el tronco”

Doctor Alejandro Macías. Foto: especial/Forbes

De acuerdo con el experto, el proceso de este padecimiento, desde que empiezan a aparecer los síntomas como fiebre y las primeras lesiones en la piel, hasta que se caen las últimas costras, suele tardar un mes aproximadamente, “así que es una problemática”, aunque recalca que es benigna y su mortalidad es muy baja.

¿La viruela del mono es igual de grave que el Covid-19?

El doctor Alejandro Macías destaca que esta enfermedad no tiene la gravedad que tuvo el Covid-19 antes de las vacunas, una enfermedad que incluso se transmite cuando las personas no presentan síntomas, “en cambio, la viruela del mono, generalmente para que se transmita, la persona que lo transmite debe tener síntomas y debe tener las lesiones de la piel”.

Ahora que se la Organización Mundial de la Salud determinó que es una emergencia internacional, lo hace “sobre el fundamento de que toda vez que es una enfermedad que podríamos todavía identificar a tiempo, podríamos detenerla, no solamente es la gravedad, sino la facilidad que podemos tener de identificarla a tiempo para detenerla y que no siga avanzando”, por ello no hay que caer en pánico.

Más casos de propagación

El doctor Macías indica que la viruela del mono se está transmitiendo en su mayoría a través de las relaciones sexuales, “y de esas, la gran mayoría de hombres que tienen sexo con hombres”, y recalca que no es exclusivo y pide a las personas no estigmatizar ni discriminar; sin embargo, es importante saberlo para que se tomen las medidas necesarias que eviten que la enfermedad siga propagándose.

¿Qué falló?

Al ser una enfermedad que se aislaba en un solo continente, África, el doctor Alejandro Macías señala que se originaron ciertas fallas que, de contemplarlas, habrían evitado esta alerta internacional.

Primero, considera, que era una enfermedad que no era de importancia ya que se encontraba en un solo país, desde hace décadas, y que se pudo detener en ese continente desde hace tiempo, con más facilidad. “Se pudo haber actuado ahí, vacunado ahí, tratar de detenerlo ahí, pero como está en África no nos preocupa; nos empieza a preocupar cuando se empieza a diseminar y nos atañe, eso es lo que falló, el considerar que las enfermedades infecciosas tienen fronteras… No entendimos que era un problema de todos que se pudo haber detenido antes”, finaliza el Dr. Macías.

